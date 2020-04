Südkorea gilt in der Pandemie-Bakämpfung als Vorbild.

Südkorea gilt weltweit als eines der Länder, das die Pandemie besonders gut bekämpft. Die positiven Zahlen sprechen für sich - deshalb werden nun auch erste Beschränkungen wieder gelockert.

Südkoreas Ministerpräsident Chung Sye Kyun hat einige Lockerungen der Beschränkungen für Kirchen, Unterhaltungseinrichtungen, private Paukschulen und Sportveranstaltungen angekündigt. Die Maßnahmen der von den Behörden so genannten "erweiterten sozialen Distanz" sollen jetzt zunächst bis zum 5. Mai beibehalten werden.

Mit Blick auf den Schutz vor Sars-CoV-2 sei es das Sicherste, sagte Chung. Doch die Maßnahmen umzusetzen, sei in der Realität nicht einfach. "Wir müssen einen Mittelweg finden." Die Regierung hatte im März eine Verordnung erlassen, nach der dringend empfohlen wird, religiöse Einrichtungen, Sportstätten und Nachtclubs zu schließen.

Jetzt könnte laut Chung der Betrieb wieder aufgenommen werden, soweit Desinfektionsregeln und andere Schutzmaßnahmen beachtet werden. So könnten auch Sportwettkämpfe ohne Zuschauer wieder stattfinden. In Südkorea wird jetzt erwartet, dass die beiden größten Profiligen des Landes im Fußball und Baseball im Mai verspätet in die neue Saison starten.

Südkorea hatte bisher schon auf landesweite Ausgangssperren verzichtet. Dank seines rigiden Programms für Massentests und die Nachverfolgung von Infektionsketten gilt das Land als Vorbild im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Heute teilten die Gesundheitsbehörden mit, am Samstag seien nur noch acht Neuinfektionen und damit der geringste Tagesanstieg seit dem 18. Februar festgestellt worden. Die Gesamtzahl stieg auf 10.661.