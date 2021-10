Toter nach Schüssen auf Uni-Campus in USA

Täter wird noch gesucht Toter nach Schüssen auf Uni-Campus in USA

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage fallen Schüsse auf dem Campus der Grambling State University im US-Bundesstaat Louisiana. Ein Mensch stirbt bei dem Vorfall, andere tragen teils lebensgefährliche Verletzungen davon. Der Schütze ist auf der Flucht.

Bei Schüssen auf einem US-Universitätscampus sind ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen an der Grambling State University im Bundesstaat Louisiana. Dort hatte es erst wenige Tage zuvor einen Schusswaffenvorfall mit einem Todesopfer gegeben. Nach Polizeiangaben war unter den Verletzten ein Student. Einer der Verletzten schwebte demnach in Lebensgefahr.

Die Universität teilte mit, der betroffene Student habe keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Das Todesopfer sei nicht an der Hochschule eingeschrieben gewesen. Die Polizei bat um Mithilfe bei der Suche nach dem oder den Schützen. "Jegliche Information, sogar das kleinste Detail, könnte wertvoll für die Ermittlungen sein", hieß es in einem Facebook-Beitrag.

Erst am Mittwoch der vergangenen Woche hatte ein Schütze auf dem Campus der Grambling State University das Feuer eröffnet. Dabei waren ein 19-jähriger Mensch getötet und ein 16-jähriger Mensch verletzt worden. Die Polizei ging zunächst nicht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen aus.