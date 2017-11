Panorama

Sechs Autos krachen ineinander: Unfallfahrer flüchtet nach Karambolage

In der Nacht kommt es auf der A 57 in Nordrhein-Westfalen zu einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen. Ein Pkw-Fahrer rast offenbar mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke - dann flüchtet er zu Fuß. Zurück bleiben mehr als ein Dutzend Verletzte.

Auf der Autobahn 57 am Niederrhein sind bei einem Unfall mit sechs Autos 14 Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten schwebte in Lebensgefahr, vier weitere wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zudem gab es neun Leichtverletzte. Zwei Rettungshubschrauber waren bei dem Unfall im Einsatz.

Die Autos waren in der Nacht zwischen Sonsbeck und Uedem in Fahrtrichtung Niederlande ineinander gekracht. Unter den sechs beteiligten Fahrzeugen war auch ein Lastwagen. Ein Auto war nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit in eine Leitplanke gerast. Daraufhin kam es zum Massencrash. Die Autobahn war bis in die Morgenstunden hinein gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern an.

Von dem mutmaßlichen Unfallverursacher, laut "Rheinische Post" der Fahrer eines Citroën mit niederländischem Kennzeichen, fehlt jede Spur. Nach Aussage mehrerer Zeugen sei der Autofahrer nach dem Unfall geflüchtet, so eine Sprecherin der Polizei. Noch in der Nacht hätten Beamte mit Mantrailer-Hunden nach dem Mann gesucht. Warum das erste Auto in die Leitplanke fuhr, ist noch nicht abschließend geklärt.

Quelle: n-tv.de