Auf Klettertour in Neuseeland: Urlauberin stürzt 100 Meter in den Tod

Die Heimreise steht kurz bevor, nur noch einen Wasserfall will das deutsche Urlauberpaar hinunterklettern. Dabei rutscht die 35-Jährige ab und stürzt in die Tiefe. Das Unglück ereignet sich an einer für die erfahrenen Sportler überraschenden Stelle.

Bei einer Klettertour durch einen Wasserfall in Neuseeland ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die etwa 35 Jahre alte Frau stürzte in einem Nationalpark auf der Südinsel des Pazifikstaats 100 Meter in die Tiefe, teilte die Polizei mit. Vermutet wird, dass sie auf dem glitschigen Boden den Halt verlor.

Die Urlauberin war zusammen mit ihrem Ehemann im Nationalpark Arthur's Pass zu einer sogenannten Canyoning-Tour unterwegs - eine Kombination aus Klettern, Schwimmen und Springen. Das Unglück ereignete sich am späten Dienstagnachmittag an einem etwa 150 Meter hohen Wasserfall namens Twin Creek Falls, der eigentlich als wenig gefährlich gilt.

Nach ihrem Sturz seilte sich der Mann zu seiner verunglückten Frau ab, aktivierte ein Leuchtsignal und rief um Hilfe. Der Zeitung "New Zealand Herald" zufolge hörten Menschen auf einem nahegelegenen Parkplatz seine Schreie und verständigten den Rettungsdienst. Ein Sanitäter seilte sich von einem Rettungshubschrauber ab, konnte der Frau aber nicht mehr helfen.

Das deutsche Paar wohnte nach neuseeländischen Medienberichten seit einiger Zeit in Australien. Ein Polizeisprecher sagte dem "New Zealand Herald", die beiden seien erfahrene Canyoning-Urlauber gewesen. Demnach hatten sie gerade eine Tour in einem anderen Nationalpark hinter sich und wollten nun noch den Twin Creek Falls hinabklettern, bevor die Heimreise anstand.

Quelle: n-tv.de