Im Mordprozess Weizsäcker herrscht nach wie vor Unstimmigkeit über die Schwere der Schuld des Angeklagten Georg S. Während der psychiatrische Gutachter ihm eine verminderte Steuerungsfähigkeit attestiert, beharrt er selbst jedoch darauf, die Tat aus politischer Überzeugung begangen zu haben.

Im Mordprozess um den tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker hat ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit bescheinigt. Alexander Böhle diagnostizierte Gregor S. vor dem Berliner Landgericht eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Die Aufhebung der Schuldfähigkeit sah er jedoch nicht. S. gibt für den Angriff vom 19. November 2019 jahrelangen Hass auf den Ex-Bundespräsidenten und Vater des Opfers, Richard von Weizsäcker, an.

Die Schuldfähigkeit des 57-jährigen S. war von Beginn an eine zentrale Frage in dem Prozess. Er selbst bezeichnet sich als "Zwangsneurotiker". Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklageschrift davon aus, dass S. die Tat "im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit" beging.

Böhle konnte sein Gutachten nur aufgrund von Unterlagen und der Beobachtung von S. im Gerichtssaal erstellen, da der Angeklagte sich ihm gegenüber nicht äußern wollte. Der Experte geht aber "ganz sicher" davon aus, dass S. nicht an Schizophrenie leidet. Auch sei kein ausgeprägter Wahn deutlich geworden, wohl aber eine wahnhafte Störung im Rahmen seiner Persönlichkeitsstörung.

"Ich habe die Tat aus politischer Überzeugung (..) begangen"

Böhle machte keine konkreten Aussagen zur weiteren Prognose. "Ich kann nicht abschätzen, inwieweit das gefährlich wird", sagte er. Das Paranoide sei bei S. stark ausgeprägt. Böhles Vortrag wurde immer wieder von S. unterbrochen. "Ich habe die Tat aus politischer Überzeugung und nicht etwa aus Wahn heraus begangen", sagte er. Reue äußerte S. bislang nicht.

Der 57-Jährige hatte bereits zu Prozessbeginn angegeben, Richard von Weizsäcker für mitverantwortlich an der Produktion des Entlaubungsmittels Agent Orange zu halten. US-Truppen hatten im Vietnamkrieg Millionen Liter Agent Orange im Süden von Vietnam versprüht. Das Gift wird bis heute für schwere Missbildungen, Krebserkrankungen und Behinderungen unter der vietnamesischen Bevölkerung verantwortlich gemacht.

S. gestand, am Tattag mit einem eigens dafür gekauften Messer zu einem Vortrag des Arztes gekommen zu sein und dort auf von Weizsäcker eingestochen zu haben. Von Weizsäcker erlitt eine Luftembolie, an der er kurz danach starb. Bei der Tat war ein Polizeibeamter eingeschritten, der privat unter den Zuhörern der Veranstaltung war. Auf ihn stach der 57-Jährige ebenfalls ein. S. werden wegen dieses zweiten Angriffs nicht nur Mord, sondern auch versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. S. wurde noch am Tattag festgenommen.

Der letzte Prozesstermin ist für Mittwoch kommender Woche angesetzt. Bei einer Verurteilung kommt auch die Unterbringung in einer Psychiatrie in Betracht.