Eine 17-Jährige will am Montagnachmittag eine Runde joggen gehen. Als sie nicht zurück kommt, schalten die Eltern die Polizei ein. Als das blutverschmierte Telefon der Vermissten auftaucht, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nun wird die Jugendliche lebend gefunden. Die Polizei nimmt einen Mann fest.

In Nordwestfrankreich ist eine vermisste jugendliche Joggerin einen Tag nach ihrem Verschwinden und einer großen Suchaktion der Polizei lebend gefunden worden. Die 17-Jährige werde medizinisch versorgt, sagte Céline Maigné, Staatsanwältin von Laval, am Dienstagabend. Der Zeitung "Le Parisien" zufolge, wurde die Jugendliche etwa zehn Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt entdeckt, sie sei verletzt.

Zu den Hintergründen gab es noch keinerlei Informationen. Die Untersuchungen würden fortgesetzt, um zu ermitteln, was die Jugendliche an dem zurückliegenden Tag gemacht habe, so die Staatsanwältin. Für die Suche waren über 200 Sicherheitskräfte mobilisiert worden, die Ermittlungen hingen auch in Richtung einer möglichen Entführung. Neben einem Verbrechen hatte die Polizei auch einen Unfall in Erwägung gezogen, oder dass das Mädchen davongelaufen sein könnte.

Fitness-App könnte Hinweise geben

Die 17-Jährige war am Montagnachmittag zu einer Joggingrunde aufgebrochen, aber nicht wie üblich nach etwa einer Stunde zurückgekommen. Ihr Vater alarmierte daraufhin die Gendarmerie. Bei der Suche nach ihr wurden persönliche Gegenstände gefunden. Französische Medien hatten berichtet, Kopfhörer und das Telefon der Vermissten seien mit Blutspuren entdeckt worden. Die Beamten nahmen zudem einen Mann fest. Er habe am Montagabend betrunken keine eindeutigen Aussagen zu seinem Verbleib zum Zeitpunkt des Verschwindens des Mädchens machen können, sagte die Staatsanwältin.

Laut "Le Parisien" nutzte die Jugendliche die Fitness-App "Strava", um ihre Läufe aufzuzeichnen. Normalerweise drehte sie zwei Schleifen von je etwa fünf Kilometern. Am Montag habe ihr Weg aber schon nach etwa fünf Minuten geendet, nur einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.