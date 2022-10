Seit drei Jahren tourt ein Influencer-Paar aus Neuseeland mit seinem Jeep durch die Welt. Anfang Juli erreichen die beiden den Iran, doch kurz nach der Einreise verliert sich ihre Spur. Jetzt sind die beiden auf dem Weg zurück in ihre Heimat - was in den letzten vier Monaten passiert ist, bleibt unklar.

Zwei Reiseblogger aus Neuseeland, die nach ihrer Einreise in den Iran vor fast vier Monaten von der Bildfläche verschwunden waren, haben nach Angaben aus Wellington das Land verlassen. Das Paar sei "sicher und wohlauf", sagte ein neuseeländischer Behördenvertreter. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, ihre Regierung haben mehrere Monate "hart gearbeitet", um die sichere Ausreise des Paares zu gewährleisten.

Die 27-jährige Bridget Thackwray und ihr 34-jähriger Ehemann Topher Richwhite, Sohn eines der reichsten Männer Neuseelands, waren Anfang Juli von der Türkei in den Iran eingereist. Kurz darauf hörten sie auf, in ihren Online-Kanälen Beiträge zu veröffentlichen, was große Sorge bei Fans, Freunden und Familie auslöste. Ihr letzte Lebenszeichen war eine Instagram-Story, in der sie nach ihrer Einreise in den Iran dokumentierten, wie sie an ihrem Jeep ein iranisches Kennzeichen anbringen.

Ardern teilte mit, die beiden hätten "schwierige Umstände" ertragen müssen. Sie sei "hocherfreut, dass sie unversehrt sind". Zu Details der Verhandlungen mit der iranischen Regierung äußerte sie sich nicht. Was genau in ihrer Zeit im Iran passiert ist, ist bislang unklar. Vertreter des Irans teilten auf Anfrage mit, das Paar sei weder aufgehalten, noch festgenommen worden.

Menschen aus westlichen Staaten werden regelmäßig von Irans Regierung inhaftiert, oft unter konstruierten Spionagevorwürfen. Die Festgehaltenen werden meist nach intensiven Verhandlungen hinter den Kulissen freigelassen. Dabei kam es in der Vergangenheit zu Gefangenenaustauschen, was zu dem Vorwurf führte, Teheran betreibe "Geisel-Diplomatie".