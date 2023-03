Leiche in Fluss gefunden

An Weihnachten verschwindet der Vater des Zweitliga-Profis Kai Brünker nach einem Kneipenbesuch in Donaueschingen. Daraufhin startet eine große Suchaktion. Nun finden Spaziergänger eine Wasserleiche in der Brigach. Ausweisdokumente und Kleidung passen mit dem Vermissten überein.

Nach monatelanger Suche nach dem Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Es deute vieles darauf hin, dass eine in Donaueschingen im Wasser treibende Person der 61-jährige Mann aus Villingen sei, teilte die Polizei mit. Es seien entsprechende Ausweisdokumente gefunden worden, auch die Kleidung des Mannes passe. Gewissheit soll eine Obduktion bringen. Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gebe es nicht.

Spaziergänger hatten den Leichnam am Donnerstag im Fluss Brigach im Stadtgebiet von Donaueschingen in Baden-Württemberg gefunden. Die Feuerwehr barg den leblosen Körper, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Kriminaltechniker untersuchten den Auffindeort.

Der Mann verschwand laut Polizei am 23. Dezember gegen 20.30 Uhr nach einem Gaststättenbesuch in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Auf dem Weg nach Hause wollte er den Angaben nach noch bei Bekannten vorbei. Für den Besuch hätte er einen Fluss zwei Mal überqueren müssen. Beamte hatten deshalb entlang und in der Brigach nach Hinweisen auf den Vermissten gesucht.

Eine größere Suchaktion Ende Dezember auch mit Hubschrauber, Rettungshunden und Polizeitauchern blieb erfolglos. Anfang März hatte es eine erneute Suchaktion gegeben. Über 100 Beamte durchstöberten ein Waldgebiet in Brigachtal südlich von Villingen-Schwenningen, wie die Polizei berichtete.

Der Sohn des Vermissten hatte die Bevölkerung über Instagram um Hinweise gebeten. Brünker stammt aus Villingen, seit 2020 spielt er für den 1. FC Magdeburg und ist dort Stürmer.