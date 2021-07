Juwelen-Diebstahl in Dresden

Juwelen-Diebstahl in Dresden Vier weitere Tatverdächtige ermittelt

Es ist ein spektakulärer Juwelenraub: Vor gut 20 Monaten erbeuten Einbrecher historischen Schmuck aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Von den Kostbarkeiten fehlt weiterhin jede Spur - doch bei der Ermittlung der Tatverdächtigen machen die Ermittler nun Fortschritte.

Ermittler haben vier weitere Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden identifiziert. Bei den Verdächtigen handelt sich um vier Männer im Alter zwischen 24 und 37 Jahren, gegen die wegen des Verdachts der Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl ermittelt wird, wie die Polizei in Dresden mitteilt.

Die vier Männer sollen den Einbruch im November 2019 vorbereitet haben, indem sie den Tatort einen Tag vorher ausgespäht und ihre Informationen an die Hauptbeschuldigten weitergegeben haben. Gegen die vier nun ermittelten Verdächtigen besteht weiterhin nur ein Anfangsverdacht der Beihilfe, aber kein dringender Tatverdacht.

Per Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos und Videoaufnahmen wurde nach den vier tatverdächtigen Männern gesucht. Dadurch konnten sie eindeutig identifiziert werden. Wegen des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe sitzen bereits fünf Hauptbeschuldigte in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihnen schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor.

Die Täter drangen Ende November 2019 durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe des Dresdener Residenzschlosses ein. Innerhalb weniger Minuten entwendeten sie kostbaren historischen Juwelenschmuck aus dem 18. Jahrhundert. Anschließend entkamen sie mit einem Auto, das sie kurz darauf in Brand setzten. Der Coup löste international große Aufmerksamkeit aus. Eine Sonderkommission ermittelt seitdem - allerdings ohne Erfolg.

Mehrere Privatpersonen, die persönlich mit dem Museum verbunden sind, stellen nun eine Million Euro zur Wiederbeschaffung Juwelen als Belohnung in Aussicht. Die Geldgeber wollen anonym bleiben und stellen die Summe aus ihrem Privatvermögen zur Verfügung. Es ist ein weiterer Versuch, den historischen Schmuck zu retten und ihn zurück ins Grüne Gewölbe nach Dresden zu bringen.