Ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen verübt im Jahr 2012 eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Die Tatwaffe ist ein Schnellfeuergewehr von Remington. Hinterbliebene verklagen das Unternehmen – und erstmals wird nun ein Waffenproduzent zur Verantwortung gezogen.

Knapp zehn Jahre nach dem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut hat der Waffenhersteller Remington einem Vergleich mit Opferfamilien zugestimmt. Die neun Familien, die gegen Remington vor Gericht zogen, erhielten 73 Millionen Dollar (64 Millionen Euro), sagte ihr Anwalt Josh Koskoff. Diese Summe sei wegen der Insolvenz Remingtons der maximal mögliche Betrag und werde von den Versicherungen des Unternehmens aufgebracht. Bei der Attacke mit 26 Toten hatte der Angreifer ein von Remington hergestelltes Sturmgewehr verwendet. Medienberichten zufolge ist es das erste Mal, dass ein Hersteller für ein Schusswaffenmassaker zur Verantwortung gezogen wird.

Der 20-jährige Täter Adam Lanza hatte bei seinem Angriff auf die Sandy-Hook-Grundschule in der Stadt Newtown am 14. Dezember 2012 mit einem halbautomatischen Gewehr vom Typ Bushmaster 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen. Anschließend nahm er sich das Leben. Es war eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Lanza hatte das Gewehr zwei Jahre vor dem Massaker von seiner Mutter geschenkt bekommen, die ein großer Waffenfan war. Lanza, der unter schweren psychischen Problemen litt, tötete mit dem Gewehr seine Mutter, bevor er seine einstige Grundschule angriff.

Der Anwalt der Kläger, Josh Koskoff, spricht bei der Pressekonferenz über eine Werbung für ein Gewehr. (Foto: AP)

Opferfamilien zogen in der Folge gegen Remington vor Gericht. Sie argumentierten, dass das Unternehmen wissentlich eine Waffe militärischen Typs verkauft habe, die für den zivilen Gebrauch "in eklatanter Weise ungeeignet" sei. Das halbautomatische Gewehr, das dem bekannten Modell AR-15 ähnelt, sei in unmoralischer Weise vermarktet worden, indem gegenüber einer Kundschaft aus Privatleuten seine Eignung für Kriegssituationen herausgestellt worden sei. Die Kläger hoben auch hervor, dass die AR-15 und ähnliche Sturmgewehre die meistgebrauchten Waffen bei Schusswaffenangriffen in den USA mit einer größeren Zahl von Toten seien.

Klage war zunächst abgeprallt

Ein Gericht hatte die Klage zunächst abgewiesen. Sie wurde dann aber im März 2019 vom Obersten Gerichtshof von Connecticut zugelassen. Der US-Kongress hatte zwar 2005 ein Gesetz verabschiedet, das Waffenhersteller vor Klagen schützt, wenn ihre Waffen bei Verbrechen eingesetzt werden. Das Gericht erklärte aber, Remington könne wegen eines Verstoßes gegen Gesetze gegen unfaire Handelspraktiken verklagt werden.

Nicole Hockley, deren sechsjähriger Sohn Dylan bei dem Massaker getötet wurde, sagte bei einer Pressekonferenz: "Unser Albtraum ist derselbe wie der von viel zu vielen Familien. (...) Niemand möchte das erleben, was wir jeden Tag durchmachen müssen." Nach der Ermordung ihres Sohnes habe sie versprochen, alles zu tun, um Massaker wie jenes in Sandy Hook zu verhindern, "das unsere Familie zerstört hat. Diese Klage war Teil dieses Versprechens."