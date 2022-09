Ein Kurztrip ans Meer wird für eine südafrikanische Familie zum Albtraum. Im seichten Wasser an der Plettenberg Bay greift ein Weißer Hai eine Frau an und tötet sie. Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr.

Nach einer blutigen Hai-Attacke am südafrikanischen Plettenberg Bay bleiben die Badestrände in der beliebten Urlaubsregion geschlossen. In dem Touristenort etwa 300 Kilometer von Kapstadt entfernt war am Sonntagmorgen eine 39-jährige Frau von einem Weißen Hai getötet worden. Das war bereits der zweite Todesfall in dem Gebiet in diesem Jahr und der dritte derartige Angriff in den vergangenen elf Jahren, berichteten lokale Medien.

Laut einem Bericht der "Sun" soll ein Weißer Hai mittels einer Welle aus dem tieferen Wasser auf sein Opfer zugeschwommen sein, die Frau gebissen haben und dann abgetaucht sein. Ein Augenzeuge sagte dem Blatt: "Ich hörte Schreie, plötzlich rannte jeder aus dem Wasser." Schnell rückten Retter aus, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Leiche der Frau wurde von einem Seenotrettungsschiff rund 50 Meter vom Strand entfernt im Wasser treibend entdeckt und an den Strand gebracht. Der Lebensgefährte der Frau und ihre kleine Tochter blieben demnach unverletzt und wurden psychologisch betreut. Die Familie kam aus Kapstadt und war für einen Wochenend-Urlaub am Plettenberg Bay, hieß es in den Berichten.

Buckelwal-Kadaver zieht Haie an

Bereits seit Wochen warnen Behörden vor einem erhöhten Hai-Aufkommen in der Region. Anfang des Monats verwiesen die Behörden auf einen verendeten Buckelwal, von dessen Kadaver sich die Haie ernährten. Anfang Mai hatten die lokalen Behörden den Bau einer Hai-Barriere an dem Ort genehmigt, berichtete die "Sunday Times".

An allen Stränden in Südafrika werden Schwimmer und Surfer derzeit mit Warnschildern auf die tödliche Gefahr hingewiesen, an Surfer-Stränden gibt es sogar Hai-Beobachter, die verschiedenfarbige Flaggen hissen. Je nachdem, ob Haie gesichtet werden. Dabei greifen Weiße Haie Menschen nicht an, um sie zu fressen. Oft beißen sie zu, etwa um herauszufinden, was da im Meer schwimmt. Für Taucher oder Schwimmer kann ein solcher Testbiss allerdings tödlich ausgehen.