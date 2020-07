Dichte Paarungswolken am Himmel

Ein Blick aufs Regenradar verrät: Im Südosten von England ziehen dichte Regenwolken auf. Feucht wird es aber nicht, sondern tierisch. Bei den Regenfeldern handelt es sich um riesige Schwärme paarungswilliger, fliegender Ameisen.

Der britische Wetterdienst Met Office hat sich mit einem ungewöhnlichen Wetterbericht an seine Leser im Vereinigten Königreich und Irland gewendet: "Es regnet nicht in London, Kent oder Sussex, obwohl unser Radar etwas anderes sagt ... ", schreiben die Meteorologen mysteriös auf Twitter zu einem neun Sekunden langem Video, auf dem deutlich sichtbar Wolken-Bewegungen zu erkennen sind. Aber bei den Wolken handelt es sich um eine Täuschung: "Das Radar zeigt tatsächlich einen Schwarm fliegender Ameisen im Südosten an."

Den Meteorologen zufolge sind die Schwärme über den Ortschaften Kent und Sussex bis zu 80 Kilometer breit. Der Schwarm über London sei etwas kleiner, heißt es. Zu diesem Phänomen könne es an warmen, feuchten und windstillen Sommertagen kommen. Tage wie diese werden auch als Flying Ant Day bezeichnet, als Tag der fliegenden Ameisen.

Die Tiere kommen dabei zur Paarung aus ihren Nestern. Während des Fluges paaren sich die Ameisenköniginnen mit den Männchen und landen dann, um eine neue Kolonie zu gründen. Nicht immer kommt es dabei zu solch großen Ansammlungen.

Nach Angaben der Royal Society of Biology, der royalen britischen Gesellschaft für Biologie, gibt es nicht jedes Jahr einen Flying Ant Day, aber 96 Prozent dieser Schwärme treten zwischen Juni und September auf. In der Vergangenheit haben die Tiere auch immer wieder beim Tennis-Turnier in Wimbledon für Ungemach gesorgt.