Mehrere Tage lang bleiben die Neuinfektionen in Deutschland auf extrem niedrigem Niveau. Nun sind sie wieder vierstellig. Derweil sinkt die Zahl der akut Infizierten weiter.

Erstmals seit dem 1. Mai haben sich in Deutschland wieder mehr als 1000 Menschen an einem Tag mit dem Coronavirus infiziert. Das zeigen ntv.de-Berechnungen auf Grundlage offizieller Zahlen der Bundesländer. Dennoch sank die Zahl der akut Infizierten weiter auf nun unter 25.000, da wieder zahlreiche Patienten genesen sind. Die Zahl der Toten übersprang allerdings die 7000er-Marke. Da Schleswig-Holstein seine Werte noch nicht veröffentlicht hat, ist diese Aufstellung noch vorläufig. An den Trends dürften diese aber nichts ändern.

Ohne die Zahlen aus dem nördlichsten Bundesland wurden 1138 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Das war der höchste Wert seit dem 1. Mai, als 1515 neue Fälle gezählt worden waren. In den vergangenen Tagen waren jeweils nur mehrere Hundert Ansteckungen hinzugekommen. In den 15 Bundesländern ohne Schleswig-Holstein erlagen 160 Menschen den Folgen der Infektion, am Vortag waren es noch 20 weniger gewesen. 7104 Todesfälle wurden mittlerweile bestätigt. Insgesamt werden nun knapp 166.000 Fälle gezählt, davon sind gut 134.000 genesen.

Das leicht erhöhte Wachstum der Neuinfektionen ist zunächst nur eine Momentaufnahme. Erst die kommenden Tage werden zeigen, ob es sich um einen Ausreißer handelt oder ein Trend daraus wird. Die Zahl von gut 1100 Ansteckungen ist im Vergleich zu den Werten im April noch immer sehr niedrig. Sollte allerdings wieder ein exponentielles Wachstum daraus werden, könnte sich das wieder relativ schnell ändern. Auch aus diesem Grund warnte Kanzlerin Angela Merkel, die Krise sei noch nicht überstanden.