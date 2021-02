Seit Tagen zeichnet sich eine extreme Wetterlage über Deutschland ab, nun sind sich die Vorhersagen langsam einig, wie heftig der chaotische Wintereinbruch wird. Bei Sturm und eisigen Temperaturen drohen Teilen des Landes meterhohe Schneeverwehungen. Schnelles Tauwetter ist indes nicht in Sicht.

Dass Deutschland in den kommenden Tagen eine extreme Wetterlage und ein harter Wintereinbruch bevorstehen, darauf deuten seit Tagen alle Modelle hin. Uneins waren die Prognosen lange nur, wie heftig die Kapriolen ausfallen, nun zeichnet sich langsam ein eindeutigeres, belastbares Bild ab: Warme Saharaluft in einem aus Südwesten kommenden Tief trifft an der Luftmassengrenze mitten über Deutschland mit kalter Sibirienluft zusammen und sorgt so ab dem Wochenende für kräftigen Wind, eisige Temperaturen und teils starke Schneefälle und -verwehungen.

"Das Aufeinanderprallen von ehemaliger Sibirienluft und Saharawärme erreicht am Sonntag seinen spektakulären Höhepunkt", prognostiziert ntv-Meteorologe Christian Häckl. Bereits am Samstag verschärfen sich die Gegensätze zwischen Nordosten und Südwesten. Das von Frankreich hereinziehende Tief bringt verstärkte Niederschläge und facht gleichzeitig die kalten Winde aus Osten an. Während Bayern und das südliche Baden-Württemberg noch frühlingshafte Sonne und 15 Grad bekommen, fallen die Temperaturen im Nordosten teils auf gefühlte minus 10 Grad. An der Grenze dazwischen - etwa vom Niederrhein bis zum Erzgebirge - fallen am Samstag bereits bis zu 10 Zentimeter Schnee.

In der Nacht zum Sonntag setzen vom Niederrhein über Niedersachsen bis Sachsen-Anhalt dann teils kräftige Schneefälle ein, die sich am Sonntag weiter bis Berlin und Hamburg ausbreiten. Wie viel Schnee genau runterkommt, darin sind sich die Modelle noch nicht einig. ntv-Meteorologe Häckl rechnet mit 20 bis 50 Zentimetern Neuschnee, durch die kräftigen Winde könne es dabei zu Schneeverwehungen von "locker zwei Metern" kommen.

Und auch der Wind nimmt zu. In den Böen erwartet Häckl Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde, an den Küsten und auf den Inseln bis zu 100 km/h. Während es in der Südhälfte bei 5 bis 10 Grad weiter mild bleibt, wird es im Norden und um die Luftmassengrenze dabei ziemlich eisig. Die Thermometer fallen auf minus 7 Grad, die sich verbreitet allerdings wie minus 15 Grad anfühlen.

In den eingeschneiten Gebieten dürfte die hochwinterliche Lage mehrere Tage anhalten, wenngleich sich etwa der Sturm beruhigt. Erst Mitte der kommenden Woche, so die Berechnungen der Wettermodelle, werden sich von Südwesten mildere Temperaturen ausbreiten.