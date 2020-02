In China steigt die Zahl der am neuartigen Coronavirus gestorbenen Menschen sprunghaft an. Mit mehr als 240 Toten binnen eines Tages liegt der Wert deutlich über den bisherigen Tagesbilanzen. Chinas Behörden versuchen zu beruhigen.

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in der zentralchinesischen Provinz Hubei ist seit Mittwoch um 242 Verstorbene gestiegen. Dies teilte die Regionalregierung der Provinz, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte, mit.

Die deutlich über den bisherigen Tagesbilanzen liegende Zunahme der Todesopfer hängt den Angaben zufolge damit zusammen, dass die Kriterien für die Bestimmung von Ansteckungen durch das Virus SARS-COV-2 inzwischen breiter gefasst sind.

Der Gesundheitsausschuss der Provinzregierung teilte ferner mit, dass weitere 14.840 Fälle von Ansteckungen mit dem Erreger in der Provinz bestätigt wurden. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg damit auf mehr als 59.000. Die allermeisten Todes- und Infektionsfälle treten weiterhin in Hubei auf. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.