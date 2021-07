Nach dem Hauseinsturz in Florida werden noch immer 43 Menschen vermisst. Für nunmehr 86 Männer und Frauen besteht keine Hoffnung mehr. Ein kleiner Lichtblick: Eine Katze aus dem neunten Stock wurde gefunden - lebend.

Gut zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Wohnhochhauses in Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 86 angestiegen. 62 Leichen seien bisher identifiziert worden, sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava. 43 Menschen würden noch vermisst. Es ist allerdings noch nicht vollkommen sicher, ob sie sich alle tatsächlich zum Unglückszeitpunkt in dem Hochhaus aufhielten.

Die Rettungskräfte hatten am Donnerstag die Suche nach Überlebenden eingestellt. Seitdem konzentrieren sie sich auf die Bergungsarbeiten. Zuvor hatten die Einsatzkräfte rund um die Uhr in den Trümmern des Gebäudes in der nahe Miami gelegenen Stadt Surfside nach den Vermissten gesucht. Abgesehen von einem Jungen, der am Tag des Einsturzes gerettet wurde, fanden sie aber keine Überlebenden mehr.

Ein kleiner Lichtblick ist der Fund einer Katze in der Nähe der Hochhausruine. Das Tier namens "Binx" gehört einer Familie, die im neunten Stock gewohnt hatte. Der Familienvater ist unter den Dutzenden Vermissten.

Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Towers South war in der Nacht zum 24. Juni teilweise eingestürzt. Die genaue Unglücksursache ist weiterhin unbekannt. Ein Gutachten hatte bereits 2018 "große strukturelle Schäden" an dem 1981 fertiggestellten Gebäude festgestellt.