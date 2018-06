Panorama

Beim Kurvenflug vom Wind erfasst: Zwei Paragleiterinnen verunglücken in Tirol

Starker Gegenwind wird zwei Deutschen beim Paragleiten in Österreich zum Verhängnis. Eine Gleitschirmpilotin kracht frontal in eine Garagenmauer, die andere stürzt in steiles Gelände ab. Beide werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Deutsche sind im österreichischen Tirol beim Paragleiten schwer verletzt worden. Eine 24-jährige Gleitschirmpilotin wurde nach Polizeiangaben am Samstag in Kössen vom Wind gegen einen Hang gedrückt und stürzte dann ab. Eine 26-Jährige flog demnach in Fulpmes im Stubaital frontal gegen eine Garagenmauer.

Die 24-jährige Deutsche wollte kurz nach dem Start eine Kurve fliegen, bevor sie der Wind erfasste und sie schließlich in steiles Gelände abstürzte. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie dann jedoch ins Unfallkrankenhaus Salzburg verlegt werden.

Die 26-jährige in Tirol lebende Deutsche entschloss sich dem Bericht zufolge beim Landeanflug, noch eine Kurve zu fliegen, weil sie nicht auf der Straße landen wollte. Offenbar hatte sie aber den Gegenwind unterschätzt. Beim Aufprall verhängte sich der Gleitschirm am Dach der Garage, die Frau selbst hing in ihrem Gurt fest. Passanten kamen der Frau zur Hilfe. Rettungskräfte brachten sie dann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Hall.

Quelle: n-tv.de