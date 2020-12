In einem unbeobachteten Moment verlässt ein zweijähriges Mädchen aus Fulda ihr Elternhaus - und taucht nicht wieder auf. Noch in der Nacht starten Polizei und Feuerwehr eine umfangreiche Suchaktion in der Nachbarschaft. Doch das Kind bleibt verschwunden.

Ein zweijähriges* Mädchen hat in einem unbeobachteten Moment sein Elternhaus in Fulda verlassen und ist seitdem verschwunden. Die Suche nach dem Kind, das seit Montagabend als vermisst gilt, wird seit dem Morgen fortgesetzt. Die Polizei hatte die Suche gegen 1.30 Uhr in der Nacht zunächst unterbrochen.

Nach Informationen der "Fuldaer Zeitung" verschwand das Mädchen am Montag gegen 19.30 Uhr aus dem Wohnhaus der Eltern. Noch am Abend hätten sich mehrere Anwohner gemeldet, die bei der Suche nach der Zweijährigen helfen wollten.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Wärmebildkameras, einer Hundestaffel und auch eine Suche per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern brachten bislang keinen Erfolg. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zeitweise in dem Wohngebiet unterwegs. Doch bisher fehlt von dem Kind jede Spur.

In der Nacht zum Dienstag herrschten winterliche Temperaturen. Die Polizei Fulda setzt derzeit die Suche fort. Auch die Feuerwehr Fulda und die DLRG seien im Einsatz, um die Gewässer in der Fuldaaue erneut abzusuchen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mädchens geben können, sich unter der Telefonnummer 0661-1052031 zu melden. Das Kind heißt Timnit, ist circa 85 cm groß, hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze gelockte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie nach Angaben der Polizei mit einem rosa Pullover und einer rosa Hose bekleidet gewesen sein.

*Die Polizei hatte in ihrer ersten Vermisstenmeldung angegeben, das Mädchen sei drei Jahre alt.