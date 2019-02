Ein junger Rocksänger wird vor seinem Haus in Nashville überfallen. Als er seinen Autoschlüssel nicht herausgeben will, fällt ein tödlicher Schuß. Die mutmaßlichen Täter werden wenig später gefasst, sie sind erschreckend jung.

Ein erst zwölfjähriges Mädchen gehört zu einer Gruppe von fünf Jugendlichen, denen die Polizei in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee Mord an einem Rocksänger vorwirft. Die Polizei teilte mit, die drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren seien festgenommen worden. Sie würden verdächtigt, den Sänger Kyle Yorlets von der Band Carverton an dessen Haus überfallen zu haben.

Die Polizei ging davon aus, dass die Jugendlichen schossen, nachdem der Yorlets die Herausgabe seiner Autoschlüssel verweigert habe. Der 24-Jährige konnte sich noch schwer verletzt ins Haus schleppen, wo ihn ein Mitbewohner fand. Im Krankenhaus konnte aber nur noch sein Tod festgestellt werden.

Im kommenden Monat wollte die von Yorlets mitgegründete Band ihr erstes Album veröffentlichen. Die Bandmitglieder äußerten sich geschockt. "Am 7. Februar verloren wir unseren Bruder, besten Freund und Bandkollegen Kyle Yorlets", hieß es in einem auf Twitter veröffentlichten Statement. "Wir sind untröstlich. Wir werden Kyle nie vergessen, und obwohl er zu früh ging, ist sein Vermächtnis von Dauer."

Die Polizei teilte mit, den Ermittlungen zufolge seien die Jugendlichen in einem gestohlenen Pickup in einer Gasse hinter Yorlets Haus unterwegs gewesen, als sie ihr Opfer erspäht und dann überfallen hätten. Sie hätten das Fahrzeug später zurückgelassen und einen anderen Wagen gestohlen, mit dem sie zu einem Supermarkt gefahren seien. Dort seien sie festgenommen worden. Die Polizei habe bei der Gruppe eine geladene und gestohlene Pistole gefunden. Eine zweite geladene und gestohlene Pistole sei in dem Supermarkt sichergestellt worden.