Ein Auftritt im rheinland-pfälzischen Daun wird für Beatrix von Storch zu einer ekelhaften Angelegenheit: Ein Mann gibt vor, ein Foto mit der AfD-Politikerin machen zu wollen und beschmiert sie daraufhin mit Hundekot. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel. Einem lokalen Medienbericht zufolge sollte sie dort einen Vortrag halten.

Von Storch sagte, der Mann habe sie direkt an der Bühne im Veranstaltungssaal um ein gemeinsames Foto gebeten. Dies sei nichts Ungewöhnliches, und sie sei dazu auch grundsätzlich bereit. Der Mann habe sie daraufhin mit den Exkrementen beschmiert. "Das war wirklich ekelhaft", sagte von Storch. Nach Polizeiangaben soll es sich dabei um Hundekot gehandelt haben.

Vor der Veranstaltungshalle wurde der Mann von der Polizei überwältigt. Gegen ihn läuft laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Von Storch sagte, sie habe Anzeige erstattet. Vor der Halle gab es eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung mit etwa 100 Teilnehmern, wie der Polizeisprecher sagte. Sie sei friedlich verlaufen.

Schon 2016 gab es einen Angriff von Storch: Ein als Clown verkleideter Mann hatte die AfD-Politiker damals mit einer Torte beworfen. Der Vorfall ereignete sich bei einer nicht-öffentlichen Sitzung der Bundesprogrammkommission der Partei in Kassel. Im Anschluss tauchte ein Video der Aktion auf Youtube auf.