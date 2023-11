Mitglieder der islamistischen Hamas bewachen die Tore des Schifa-Krankenhaus in Gaza.

In der Umgebung der größten Klinik des Gazastreifens gibt es seit Tagen heftige Gefechte. Die israelische Armee wirft der Hamas vor: Die Terrorgruppe hat unter dem Al-Schifa-Krankenhaus ihr militärisches Hauptquartier errichtet. Dieser Einschätzung pflichten jetzt auch die USA bei.

Die US-Regierung hat sich der israelischen Darstellung angeschlossen, wonach die islamistische Hamas ein Kommandozentrum auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingerichtet hat. Die Hamas und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad betrieben einen "Kommando- und Kontrollknoten von Al-Schifa in der Stadt Gaza" aus, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, zu Journalisten.

"Sie haben dort Waffen gelagert und sie sind darauf vorbereitet, auf einen israelischen Militäreinsatz gegen die Einrichtung zu antworten", sagte Kirby an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One weiter. Er sprach von einem "Kriegsverbrechen". Die Einschätzung zur Nutzung des Krankenhauses als Hamas-Kommandozentrale fußt nach Angaben Kirbys auf eigenen Erkenntnissen der USA. Die israelische Armee wirft der Hamas vor, ihr militärisches Hauptquartier in Tunneln unter dem Al-Schifa-Krankenhaus errichtet zu haben. Die Hamas weist das zurück.

In der Umgebung der größten Klinik des Gazastreifens gibt es seit Tagen heftige Gefechte. Nach UN-Angaben sitzen mindestens 2300 Menschen - Patienten, Angestellte und Flüchtlinge - auf dem Gelände des Krankenhauses fest. US-Präsident Joe Biden hatte Israel am Montag aufgefordert, bei den Gefechten im Gazastreifen Rücksicht auf das Krankenhaus zu nehmen: "Das Krankenhaus muss geschützt werden."

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, warb für eine "sichere Evakuierung" von Patienten aus Krankenhäusern im Gazastreifen. Diese sollten vor einer "unabhängigen" und "respektierten" Organisation vorgenommen werden. Miller sagte, die israelische Regierung sei damit einverstanden, die Frage sei aber, ob die Hamas die Patienten ziehen lassen oder weiter als "menschliche Schutzschilde" einsetzen werde.