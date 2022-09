Biden sei einfach in Gedanken an Walorski gewesen, versucht eine Sprecherin den obskuren Vorfall zu erklären.

Ein Aussetzer am Rednerpult weckt in den USA neue Zweifel an der geistigen Fitness des Präsidenten. Bei einer Konferenz wendet es sich namentlich an Jackie Walorski - eine Abgeornete, die kürzlich ums Leben kam.

US-Präsident Joe Biden ist bei einer Konferenz ein peinlicher Patzer unterlaufen: Der mit 79 Jahren älteste Präsident der US-Geschichte wähnte bei seiner Rede offenbar eine kürzlich verstorbene Abgeordnete unter den Zuhörern. "Jackie, bist du hier? Wo ist Jackie?" fragte Biden bei der vom Weißen Haus organisierten Konferenz zum Thema Hunger, Ernährung und Gesundheit. "Ich denke, sie sollte hier sein."

Der Präsident meinte damit die konservative Abgeordnete Jackie Walorski, die die Konferenz zusammen mit anderen Parlamentariern ermöglicht hatte. Walorski war aber Anfang August bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Damals war ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, auch zwei ihrer Mitarbeiter starben. Biden hatte sich dazu in einer Erklärung "schockiert und traurig" gezeigt und die Flaggen auf dem Weißen Haus auf halbmast setzen lassen. "Sie wurde von Mitgliedern beider Parteien für ihre Arbeit respektiert."

Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre erklärte den heutigen Aussetzer damit, der Präsident habe bei der Konferenz Walorskis Namen genannt, weil er an die verstorbene Abgeordnete gedacht habe. "Er hat an sie gedacht, als er die Namen der Verfechter im Kongress zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema (Hunger und gesunde Ernährung) genannt hat." Außerdem werde Biden am Freitag Walorskis Familie im Weißen Haus empfangen. "Sie war in seinen Gedanken ganz oben."

Ungeachtet der Beteuerungen dürfte der Vorfall Kritikern des Präsidenten neue Nahrung geben, die die geistigen Fähigkeiten des 79-Jährigen in Zweifel ziehen. Biden ist schon seit langer Zeit bekannt für Versprecher und Verhaspler, insbesondere dann, wenn er vom Redemanuskript abweicht. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 könnte der Politiker der Demokratischen Partei sich um eine zweite Amtszeit bewerben. Er wäre dann 81 Jahre alt.