Die republikanische Fraktion im US-Repräsdentantenhaus trauert um eines ihrer Mitglieder: Jackie Walorski ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, neben ihr starben auch zwei ihrer engen Mitarbeiter. Sie sei für ihre "persönliche Freundlichkeit" bewundert worden, schreibt Nancy Pelosi.

Eine republikanische US-Kongressabgeordnete und zwei ihrer Mitarbeiter sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 58 Jahre alte Jackie Walorski war am Mittwoch mit ihrem Fahrzeug in ihrem Heimatbundesstaat Indiana unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto saßen auch ihre 28-jährige Kommunikationsdirektorin und ihr 27-jähriger Bezirksdirektor.

Zu dem Unfall kam es, als eine Frau auf der gegenüberliegenden Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie steuerte frontal in Walorski Auto. Alle Beteiligten kamen ums Leben. Der Minderheitsführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, teilte eine Nachricht von Walorskis Büro auf Twitter. "Sie ist nach Hause zurückgekehrt, um bei ihrem Herrn und Retter, Jesus Christus, zu sein", hieß es darin. Ihr Ehemann sei am Nachmittag von der Polizei über den Tod informiert worden.

"Sie brachte die Stimmen ihrer Wähler aus Nord-Indiana leidenschaftlich in den Kongress ein und wurde von Kollegen auf beiden Seiten des Ganges für ihre persönliche Freundlichkeit bewundert", reagierte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Sie ordnete an, dass die Flaggen des US-Kapitols zum Gedenken an Walorski auf Halbmast gesetzt werden.

Walorski, die früher im Journalismus und in der Wisschenschaft gearbeitet hatte, war 2012 in das US-Repräsentantenhaus gewählt worden und vertrat christilich-konservative Ansichten. Sie war das ranghöchste Mitglied der Republikaner im Ethikausschuss. Zuvor war sie Abgeordnete im Parlament ihres Bundesstaates Indiana. Walorski stimmte im Januar 2021 dafür, das Ergebnis der Präsidentenwahl anzufechten, nachdem gewalttätige Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump den Kongress gestürmt hatten.