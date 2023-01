Ron Klain zählt zu den engsten Vertrauten von US-Präsident Joe Biden. Doch einem Medienbericht zufolge steht der Stabschef vor seinem Rücktritt. Demnach spiele der 61-Jährige schon länger mit dem Gedanken, seinen Posten aufzugeben.

Der Stabschef von US-Präsident Joe Biden will einem Bericht der "New York Times" zufolge nach zwei Jahren im Amt aufhören. Ron Klain will laut der Zeitung offenbar nach der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation am 7. Februar gehen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, habe Klain den Präsidenten bereits über seine Pläne informiert. Informationen zur Nachfolge gab es zunächst nicht. Biden hatte Klain zu Beginn seiner Amtszeit vor zwei Jahren zum Stabschef ernannt.

Der 61-jährige Klain gilt als langjähriger Vertrauter Bidens. Er hatte Biden bereits zu Beginn seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama beraten und arbeitete schon für die Demokraten, als Biden noch im Senat saß. Klain spielte in der ersten Hälfte von Bidens Amtszeit eine wichtige Rolle in der Regierung.

Der Posten des Stabschefs ist einer der wichtigsten im Weißen Haus. Er ist der ranghöchste politische Beauftragte, der die politische Agenda des Präsidenten vorantreibt und dafür sorgt, dass geeignete Mitarbeiter eingestellt werden.

Nach Informationen der "New York Times" hat Klain bereits seit den US-Zwischenwahlen im November mit Kollegen über seinen Rückzug gesprochen. In den Gesprächen habe er deutlich gemacht, nach einer ununterbrochen anstrengenden Zeit an Bidens Seite, die bis in den Präsidentschaftswahlkampf 2020 hineinreiche, für etwas Neues bereit zu sein.

Die Biden-Regierung steht derzeit unter anderem wegen ihrer Informationspolitik zum Auftauchen von Geheimdokumenten in privaten Räumen Bidens in der Kritik. Erneut wurden Geheimdokumente in Bidens Privathaus im US-Bundesstaat Delaware entdeckt. Vorherige Funde hatte das Weiße Haus erst nach Medienberichten eingeräumt.