"Top secret"-Trauung in London Boris Johnson hat heimlich geheiratet

Der britische Premier Johnson gibt seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds in der Westminster-Kathedrale das Ja-Wort - und das ganz heimlich. Selbst hochrangige Mitarbeiter des Regierungschefs sollen laut Medienberichten von der "Top secret"-Trauung nichts gewusst haben.

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet. "Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in Westminster Cathedral vermählt"", sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur PA. "Das Paar wird seine Hochzeit nächsten Sommer mit Familie und Freunden feiern." Es ist die erste Hochzeit eines amtierenden britischen Premierministers seit knapp 200 Jahren - 1822 hatte Robert Jenkinson in zweiter Ehe Mary Chester geheiratet.

Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass selbst hochrangige Mitarbeiter aus Johnsons Büro nichts von der Zeremonie in der Kathedrale gewusst hätten. Sechs Monate lang sollen Johnson und Symonds die "Top secret"-Hochzeit geplant haben, schreibt die Boulevardzeitung "The Sun". Nur eine Handvoll Kirchen-Mitarbeiter seien eingeweiht gewesen. Und selbst die 30 Gäste erfuhren erst ganz kurz vor der Trauung von dem Event.

Die Westminster-Kathedrale liegt nur 1,5 Kilometer entfernt von Johnsons Regierungssitz in der Downing Street. Kurz nach Mittag sei die Kirche geräumt worden, alle Touristen mussten raus. 30 Minuten später erschien laut "Sun" eine Limousine mit der Braut. Dann seien Johnson und Symonds zu klassischer Musik zum Altar gegangen, heißt es.

Der 56-jährige Johnson und die 33-jährige Symonds leben zusammen in der Downing Street seit Johnsons Antritt als Premierminister 2019. Im vergangenen Jahr hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Ihr gemeinsamer Sohn Wilfred kam im April 2020 zur Welt.

Johnson war bereits zweimal verheiratet und hat mindestens sechs Kinder, davon vier aus seiner zweiten Ehe mit der Anwältin Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter nach einer Affäre. Angaben zu einem mutmaßlichen weiteren Kind aus einer außerehelichen Beziehung ließ er unkommentiert.