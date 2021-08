An Bord eines Evakuierungsflug des britischen Militärs aus Afghanistan befinden sich nicht nur Menschen, sondern auch ein Auto. Der Flugzeitplan soll ein Faktor für diese Entscheidung gewesen sein. Auf Twitter hagelt es indes deutlich Kritik - von Platzverschwendung ist die Rede.

Das britische Militär steht in der Kritik, bei einem Evakuierungsflug aus Kabul Platz im Flieger verschwendet zu haben. Auf einem Video von Sky News ist zu sehen, wie neben den geflüchteten Menschen auch ein Auto aus Afghanistan ausgeflogen wird. Zuvor hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace laut dem "Independent" erklärt, dass die Priorität auf der Evakuierung von Menschen liege und nicht auf Tieren. Demnach sah er sich wohl zu dieser Aussage genötigt, nachdem 140 Hunden und 60 Katzen einer gemeinnützigen Tierorganisation eines britischen Staatsbürgers und ehemaligen Marines zunächst eine Ausreise verwehrt worden war. Mittlerweile hat Wallace aber einen Slot in einem Flug für die Tiere bestätigt.

Bilder des Videoausschnitts sorgen derzeit auf Twitter für großen Ärger. Dort heißt es im Bezug auf Wallaces Aussage, wenn wirklich die Priorität auf Menschen liegen würde, warum gebe es dann Platz für ein Auto? Eine Twitter-Nutzerinnen hielt sich kurz aber prägnant: "Ein Auto, ist das euer Ernst?" Auch der britische Comedian Ricky Gervais äußerte sich zu dem Vorfall: "Und sie haben ein f*** Auto gerettet. Eine Schande." Er hatte zuvor das Begehren des Ex-Marines in den Sozialen Medien unterstützt.

"Daily Mail" zitiert eine ungenannte Quelle aus dem Kreis des britischen Verteidigungsministeriums. Vorrang hätten Personen, doch das Flugzeug sei mit Fracht beladen worden und nicht mit weiteren Menschen, um das Zeitfenster des Fluges einzuhalten, heißt es da. 134 Menschen seien beim Take off an Bord gewesen. Laut "The Sun" handelt es sich um ein Diplomaten-Auto.