Unverbrüchlich Seite an Seite Bundeskanzler Scholz reist am Dienstag nach Israel

Internationale Spitzenpolitiker reisen nach Israel, um dem angegriffenen Land ihre Solidarität zu zeigen. Nach Außenministerin Baerbock macht sich nun auch Bundeskanzler Scholz auf den Weg. Womöglich folgt in den nächsten Tagen noch US-Präsident Biden.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist noch am Dienstag nach Israel. Das erfuhr ntv aus Regierungskreisen. Ein Thema des Besuchs dürfte das Schicksal der deutschen Geiseln sein. Acht Personen sollen sich demnach in Gewahrsam der Hamas befinden. In der vergangenen Woche hatte Außenministerin Annalena Baerbock das von Hamas-Terroristen angegriffene Land besucht.

Am Samstag hatte Scholz erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Beide seien sich einig gewesen, dass ein regionaler Flächenbrand und das Eingreifen der Hisbollah in den Konflikt vermieden werden müssten, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Scholz hatte Netanjahu demnach über seine diplomatischen Kontakte der vergangenen Tage unterrichtet.

Netanjahu habe Scholz über die aktuelle Lage informiert und über die israelischen Bemühungen zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen, die allerdings von der Hamas konterkariert würden. Beide seien sich über die Bedeutung dieser Frage einig gewesen. Scholz bekräftigte zudem die volle Solidarität Deutschlands mit den Menschen in Israel und unterstrich, dass Deutschland unverbrüchlich an der Seite Israels stehe.

US-Medien zufolge zieht auch US-Präsident Joe Biden zeitnah eine Reise nach Israel in Betracht. Das berichtet unter anderem das Portal Axios unter Berufung auf Quellen in der israelischen und amerikanischen Regierung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden während eines Telefonats am Samstag nach Israel eingeladen. Die endgültige Entscheidung über eine Reise sei aber noch nicht getroffen, hieß es weiter.

Biden hatte nach den Angriffen der islamistischen Hamas-Terroristen seinen Außenminister Antony Blinken vergangene Woche nach Israel und in weitere Länder in der Region geschickt. Blinken will auch an diesem Montag wieder Termine in Israel wahrnehmen. Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin war am Freitag zu Gesprächen in Israel.