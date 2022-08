Bei der Bekämpfung von Waldbränden können die Länder auf mehr Unterstützung aus der Luft hoffen. Einem Medienbericht zufolge soll die Bundespolizei bis zu 44 neue Transporthubschrauber erhalten. Sie können mehrere Tausend Liter Wasser befördern.

Die Bundespolizei soll bis zu 44 neue Transporthubschrauber bekommen. Das berichtet der "Spiegel". Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte dem Magazin, dass die Fluggeräte bei der Bekämpfung von Waldbränden "eine wichtige Unterstützung gegenüber den Ländern" seien - auch wenn dies nicht die Hauptaufgabe der Helikopter sei, so die SPD-Politikerin.

"Mit 1,5 Milliarden Euro über die nächsten Jahre ist es eine der größten Investitionen in die Bundespolizei überhaupt", sagte Faeser. Die neuen Hubschrauber könnten aus Flüssen und Seen Wasser zum Löschen aufnehmen und bis zu 3000 statt bisher bis zu 2000 Liter auf einmal befördern.

Dem Bericht zufolge läuft derzeit ein Vergabeverfahren für den Auftrag. Es ist also noch offen, auf welchen Hersteller es hinausläuft. Ausgeliefert werden sollen die Helikopter laut "Spiegel" nach und nach über mehrere Jahre.

Die heftigen Waldbrände in Teilen Deutschlands hatten zuletzt eine Debatte über eine mögliche Anschaffung von Löschflugzeugen ausgelöst. Dabei gehen die Meinungen auch in der Bundesregierung auseinander. Während sich die FDP dafür ausspricht, verwies das SPD-geführte Bundesinnenministerium auf die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen für den Katastrophen- und Brandschutz.

Der Bund könne mit seinen Ressourcen lediglich im Wege der Amtshilfe, wo die Einsatzkräfte der Länder und Kommunen nicht ausreichten, zeitlich begrenzt unterstützen - etwa mit Hubschraubern von Bundespolizei und Bundeswehr, so eine Sprecherin des Ministeriums. Wie der "Spiegel" berichtet, hat die Bundespolizei laut Behördenangaben in den vergangenen Monaten unter anderem beim Löschen von Waldbränden in der Sächsischen Schweiz, der Lieberoser Heide in Brandenburg, im Berliner Grunewald sowie im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg geholfen.