Erste Auslandsvisite als Monarch Charles III. in Berlin - Empfang am Brandenburger Tor

Pünktlich um kurz nach 14 Uhr landen König Charles III. und seine Frau Camilla auf dem Flughafen BER. Es ist der Auftakt ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland. Am Brandenburger Tor wird dem Staatsoberhaupt später eine besondere Ehre zuteil.

Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind in Berlin gelandet und haben damit ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das königliche Paar ist auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg angekommen. Genau wie vorgesehen traten sie um 14.10 Uhr aus ihrem Flugzeug. Begrüßt wurden sie mit Salutschüssen, den Überflügen zweier Eurofighter und einem militärischen Ehrenspalier. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai.

Vertreterinnen und Vertreter des Bundespräsidialamts und des Auswärtigen Amts begrüßten das Paar und geleiteten es zu einem gepanzerten Bentley der britischen Botschaft. Darin wurde das Paar dann als Teil einer langen Fahrzeugkolonne in die Berliner Innenstadt gefahren.

Am Brandenburger Tor begrüßten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender die beiden . Als erster Staatsgast überhaupt wurden Charles und Camilla dort mit militärischen Ehren begrüßt werden - volksnah mitten in der Hauptstadt. Beide Staatsoberhäupter schritten nach dem Erklingen der Hymnen die Ehrenformation ab. Anschließend wechselten sie ein paar Worte mit Schaulustigen am Pariser Platz vor dem Wahrzeichen der Hauptstadt. Bereits mehrere Stunden vor der Ankunft des royalen Paars warteten dort zahlreiche Besucherinnen und Besucher darauf, Charles und Camilla zu sehen.

Nächster Punkt ist am Nachmittag ein Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit im Schloss Bellevue mit Akteuren aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Nach der Begrüßung sind in Schloss Bellevue, Steinmeiers Amtssitz, ein Empfang und am Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen geplant. Dazu sind rund 130 Gäste geladen. Seine Tischrede will der König dem Vernehmen nach teilweise in Deutsch halten.

"Wirren der Trennung" überwinden

Am morgigen Donnerstag begrüßen Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bundeskanzler Olaf Scholz das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt hält Charles zudem eine Rede im Bundestag.

Später treffen der König und Steinmeier Ministerpräsident Dietmar Woidke in Brandenburg, wo unter anderem der Besuch eines Biobetriebs auf dem Programm steht. Am Freitag fahren Charles und Camilla dann nach Hamburg, wo der Staatsbesuch am Abend endet.

Deutschland und Großbritannien sind seit langem enge Partner, doch gilt der Besuch des Königs als Neuanfang. Vor genau sechs Jahren leitete die britische Regierung am 29. März 2017 den EU-Austritt offiziell ein, am 31. Januar 2020 wurde der Brexit vollzogen. Nun lasse man die "Wirren der Trennung" hinter sich und schaue gemeinsam nach vorn, hieß es vor dem Besuch aus dem Bundespräsidialamt.