Großer Wahltag im Westen: Wenige Tage nach dem CDU-Triumph in Schleswig-Holstein rückt die nächste große Landtagswahl ins Rampenlicht. Kann sich Laschets Nachfolger Hendrik Wüst im Amt halten? Alle Infografiken zur NRW-Wahl im Überblick.

Genau eine Woche nach dem CDU-Triumph in Schleswig-Holstein steht die nächste politische Weichenstellung an: Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich am 15. Mai ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Aufgerufen zur Wahl sind in dem mit Abstand bevölkerungsreichsten Bundesland rund 13,2 Millionen Wahlberechtigte.

Der erst seit wenigen Monaten amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst muss sich gegen starke Konkurrenz behaupten. Viel Zeit, seinen Amtsbonus zur Entfaltung zu bringen, blieb ihm in NRW nicht: Wüst hat die Regierungsverantwortung in der Düsseldorfer Staatskanzlei erst im vergangenen Herbst übernommen. Der damalige Landesverkehrsminister folgte auf seinen Vorgänger Armin Laschet, der nach seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur in den Bundestag wechselte. Gelingt es Kurzzeit-Ministerpräsident Wüst, sich im Amt zu halten? Oder gelingt der SPD nach fünf Jahren ein Comeback?

Mit Blick auf die politischen Verhältnisse in NRW scheint offen, ob CDU-Spitzenkandidat Wüst an den Erfolg seiner Parteifreunde im Norden anknüpfen kann. Anders als Schleswig-Holsteins Wahlgewinner Daniel Günther blickt Laschets Nachfolger dem NRW-Wahltag ohne große Popularitätsvorsprünge entgegen.

In den letzten Umfragen vor dem Wahltag lag die CDU nur knapp vor der regional traditionell starken SPD. In der Direktwahlfrage folgt SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty mit 33 Prozent nicht weit hinter Wüst. Kutschaty kann sich auf reiche Erfahrungen stützen. Bis 2017 führte er unter Ministerpräsidentin Kraft in NRW das Justizministerium.

Bei den Zustimmungswerten kommen auch Grüne und FDP auf beachtliche Zahlen. Für die Grünen kandidiert Spitzenkandidatin Mona Neubaur. Die FDP will mit ihrem Landesvorsitzenden und derzeitigem Vizeministerpräsidenten Joachim Stamp ins Landesparlament einziehen. Die AfD tritt mit ihrem Fraktionschef Markus Wagner an.

Die Wahl in NRW birgt reichlich bundespolitischen Zündstoff. Bei der Neujustierung der Machtverhältnisse im Düsseldorfer Landtag geht es nicht nur um einen möglichen "Scholz-Effekt" für Wüsts Herausforderer, SPD-Bundesvize Kutschaty, sondern auch um etwaige Folgen des Wahlausgangs für CDU-Chef Friedrich Merz. Kann Wüst den Regierungsposten für die CDU verteidigen?

Die politische Landschaft in NRW unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht grundlegend von der Ausgangslage in Schleswig-Holstein. Im Düsseldorfer Landtag regierten CDU und FDP in den zurückliegenden fünf Jahren in einer schwarz-gelben Koalition mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einem Sitz.

Kutschaty und Wüst kennen sich aus langen Debatten. Den Oppositionsvorsitz im Landtag hatte in den letzten fünf Jahren Wüsts SPD-Herausforderer inne. Für die Grünen saßen bisher 14 Abgeordnete im Landtag, die AfD stellte 13 Vertreter. Die Linke war 2017 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und daher nicht vertreten.

In den vergangenen Monaten lagen CDU und SPD in den Umfragen dicht beieinander. Meinungsforscher sahen die beiden großen Landesparteien in NRW mit jeweils rund 30 Prozent nahezu gleichauf.

Einige Erhebungen ergaben zuletzt einen leichten Vorsprung für die CDU, andere für die SPD - keine der beiden großen Parteien kann sich jedoch auf einen sicheren Vorsprung stützen. Drittstärkste Kraft in NRW sind laut Umfragen die Grünen, die in den Umfragen die stärksten Zugewinne vorweisen können.

FDP und AfD lagen in den Umfragen zuletzt gleichauf bei sieben bis acht Prozent der Stimmen. Für die Linke sieht es dagegen schlechter aus. Nur drei Prozent der befragten Wahlberechtigten gaben an, bei der Landtagswahl für die Linke stimmen zu wollen. Große Chancen auf einen Wiedereinzug ins Landesparlament kann sich die Partei damit nicht ausrechnen.

Die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD blieben zuletzt vergleichsweise blass. Wüst und Kutschaty blieb in den vergangenen Monaten wenig Zeit, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Dabei seien gerade in Zeiten, wo große Konfliktthemen zwischen CDU und SPD fehlten und für die Bürger schwerer unterscheidbar sei, wofür sie eigentlich stehen, markante Personen besonders wichtig, unterstreicht der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall.