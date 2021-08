Solidarität mit den streikenden Lokführern - oder mit den genervten Bahn-Kunden? Auf der Fahrt zum Hauptbahnhof liefern Augstein und Blome sich in der zweiten Folge von "Gegenverkehr" einen rasanten Streit.

In der zweiten Folge von "Gegenverkehr" streiten Jakob Augstein und Nikolaus Blome über den Streik der Lokführer. "Das Wort heißt Arbeitskampf und nicht Arbeitsstreicheln", sagt Augstein. "Sie sind es bloß nicht mehr gewöhnt und mit Ihnen alle Leute, die vergessen haben, dass es einen Gegensatz gibt zwischen den Interessen der Lokführer und den Interessen der Bosse der Lokführer."

"Arbeitskampf, ja, und man muss auch nicht kuscheln, ja. Aber das Ganze muss verhältnismäßig sein", entgegnet Blome. Die Fahrt der beiden endet dieses Mal am Hauptbahnhof, dort wirft Blome Augstein raus und fordert ihn auf, sich "der Meute" der wütenden Bahn-Kunden zu stellen. Augstein will sich jedoch lieber auf den Bahnsteig stellen, auf den Zug nach Nirgendwo warten und Solidarität mit den streikenden Lokführern spüren. "Da sind Sie der einzige auf dem Planeten, der so denkt", ruft Blome ihm hinterher.

Aber sehen Sie selbst:

Die erste Folge von "Gegenverkehr" finden Sie hier.