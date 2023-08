Seit dem Putsch in Niger blocken die Junta alle diplomatischen Bemühungen der ECOWAS-Staaten ab. Nun hat das Staatenbündnis einen Plan ausgearbeitet: Zunächst reist eine Delegation nach Niger, um es auf dem friedlichen Weg zu versuchen. Sollte das scheitern, folgt eine "militärische Lösung".

Die Militärchefs der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS haben sich für eine Intervention in Niger bereiterklärt, "sobald der Befehl erteilt" sei. Alle Optionen, einschließlich einer diplomatischen Lösung, blieben jedoch auf dem Tisch, sagte der ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Abend in Ghanas Hauptstadt Accra. Dort hatten zuvor die Verteidigungsstabschefs von neun der 15 Mitgliedsländer bei einer zweitägigen Sitzung über die Pläne für einen möglichen Militäreinsatz nach dem Putsch in Niger beraten.

Zunächst werde eine ECOWAS-Mission in den Niger reisen, so Musah. Falls diese scheitere, werde der Staatenbund auf eine militärische Lösung zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Niger zurückgreifen. Die Aktivierung der ECOWAS-Bereitschaftstruppe habe begonnen. "Wir sind jederzeit einsatzbereit", sagte Musah. Auch ein Datum für eine mögliche Militäraktion stehe bereits fest; dieses könnte aber nicht öffentlich genannt werden, so der ECOWAS-Kommissar. Alle Mitgliedsstaaten außer den von Militärs regierten Staaten sowie Kap Verde hätten sich demnach zu einer Beteiligung bereiterklärt.

Die Junta in Niger, die am 26. Juli nach einem Putsch die Macht übernommen hatte, hat sich einerseits gesprächsbereit erklärt, andererseits alle diplomatischen Bemühungen der ECOWAS bislang abgeblockt. Das Bündnis fordert eine Wiedereinsetzung der Verfassung und des entmachteten Präsidenten Mohamed Bazoum, der unter Hausarrest steht.

Niger, ein Sahel-Staat mit rund 26 Millionen Einwohnern und einer der ärmsten Bevölkerungen der Welt, war bis zu dem Putsch einer der letzten demokratischen Partner der USA und europäischer Staaten in der Sahelzone am südlichen Rand der Sahara. Frankreich und die USA haben wichtige Militärstützpunkte in dem Land, das zudem an einer zentralen Migrationsroute nach Europa liegt.