Bob Dole ist über Jahrzehnte eine der prägenden Gestalten der US-Politik. Mehr als ein Vierteljahrhundert sitzt er für Kansas im Senat. Lange führt er die Republikaner. Seine über zwei Jahrzehnte verfolgten Ambitionen auf das Weiße Haus blieben erfolglos. Nun ist er hochbetagt gestorben.

Der US-Politiker und ehemalige Präsidentschaftskandidat Bob Dole ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren, wie die Elizabeth Dole Foundation - die Stiftung seiner Frau - mitteilte. Dole saß rund ein Vierteljahrhundert für Kansas im Senat und war zweimal Mehrheitsführer. Auch in der Zeit ohne Senatsmehrheit führte er die Republikaner - in Summe stand er elf Jahre an ihrer Spitze. Dole habe "79 Jahre treu den Vereinten Staaten von Amerika gedient", erklärte die Familienstiftung. Am Kapitol in Washington wurden die Fahnen aus Trauer um Dole auf Halbmast gesetzt.

Dole zog 1961 in Repräsentantenhaus ein und 1968 für den US-Staat Kansas in den Senat - und wurde viermal wiedergewählt. Seit den 70er-Jahren verfolgte er seine Ambitionen, ins Weiße Haus einzuziehen, was ihm jedoch nie gelang. Höhepunkt der erfolglosen Bemühungen war 1996 die Niederlage gegen den Amtsinhaber Bill Clinton. Bereits 1976 war er an der Seite von Gerald Ford als dessen potenzieller Vize gegen Jimmy Carter und Walter Mondale gescheitert. Später hatte er mehrfach bereits bei den parteiinternen Vorwahlen das Nachsehen.

Zusammen mit dem Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Newt Gingrich, bemühte er sich ab 1993 erfolgreich, die Politik des neuen Präsidenten Clinton zu verhindern. Auch die von Clinton angestrebte Gesundheitsreform fiel der Opposition der Republikaner zum Opfer.

Robert Joseph Dole wurde 1923 in Kansas geboren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er in Italien schwer verwundet und wurde mehr als drei Jahre in einem Lazarett behandelt. Sein rechter Arm blieb nahezu gelähmt. In ihrem Nachruf schrieb die "New York Times", dass er keine Hände schütteln und einen Stift nur mit der Faust halten konnte. Weil er nicht in der Lage gewesen sei, Fleisch mit einem Messer zu schneiden, habe er auf viele politische Abendessen verzichtet und sei daheim geblieben.

1975 heiratete der studierte Jurist Elizabeth Dole, die später Verkehrsministerin unter Ronald Reagan und Arbeitsministerin unter George Bush war. Als Verkehrsministerin soll sie das dritte Bremslicht in Autorückscheiben gesetzlich eingeführt haben - das sogenannte Dole-Licht.