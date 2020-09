Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen zu Hause in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett gestorben, heißt es aus seinem Familienkreis.

Clement war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und von 2002 bis 2005 Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Kabinett von Kanzler Gerhard Schröder. Im Sommer war eine Lungenkrebserkrankung bei Clement festgestellt worden.

Der SPD-Politiker war 2008 aus der Partei der Sozialdemokraten ausgetreten. Fortan unterstützte er die FDP, trat aber politisch nicht in Erscheinung.