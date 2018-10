Politik

Tödlicher Vorfall in Archangelsk: Explosion alarmiert russischen Geheimdienst

In einem Gebäude des KGB-Nachfolgers FSB im Norden Russlands detoniert ein Sprengsatz. Ein Jugendlicher verliert sein Leben, drei weitere Menschen werden verletzt. "Die Sache ist sehr ernst", heißt es. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Explosion in einer Außenstelle des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB im Norden des Landes ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus. "Ein Sprengkörper ist explodiert", bestätigte ein Sprecher des örtlichen Gouverneurs entsprechende Medienberichte. Drei Menschen seien nach dem Vorfall in der Stadt Archangelsk verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Der Sprengsatz detonierte demnach kurz vor 9.00 Uhr (7.00 Uhr MEZ) morgens in dem FSB-Gebäude im Stadtzentrum von Archangelsk. Ein Jugendlicher habe am Morgen einen Sprengsatz in das Gebäude getragen und sei infolge der Explosion gestorben, teilte der Geheimdienst mit. Es sei zu früh zu sagen, ob es sich um ein Selbstmordattentat handelt, erklärte Gouverneur Igor Orlow. "Die Sache ist sehr ernst", fügte er hinzu.

Die Behörden veröffentlichten Standbilder einer Überwachungskamera, auf denen der Jugendliche beim Betreten des Gebäudes zu sehen sein soll. Russische Staatsmedien zeigten zudem Ausweispapiere eines 17-Jährigen, bei dem es sich um den Getöteten handeln soll. In den Berichten wird der Jugendliche als "Terrorist" bezeichnet.

Die Ermittlungen dauern an. Ob der Tod des Jugendlichen in Zusammenhang mit Warnungen vor einem Terroranschlag stehen, ist noch unklar. Medienberichten zufolge soll eine Anarchisten-Gruppe unmittelbar vor dem Vorfall ein Attentat in der Stadt angekündigt haben.

Anschlag auf Putins mächtigen FSB?

Die Sicherheitsvorkehrungen in Archangelsk wurden verschärft. "Wir ergreifen Maßnahmen, um die Sicherheit aller öffentlichen und staatlichen Gebäude in der Region Archangelsk zu erhöhen", teilten die Behörden mit. Die nordrussische Hafenstadt liegt rund 1000 Kilometer nördlich von Moskau an der Mündung der Dwina. Dank der Anbindung ans Nordmeer spielt die Industriestadt als Umschlagplatz eine wichtige Rolle im russischen Außenhandel.

Ein Anschlag auf den FSB wäre für Russland ein Novum: Der Inlandsgeheimdienst, der nach dem Ende der Sowjetunion aus dem gefürchteten KGB hervorging, wurde Ende der 1990er Jahre vom späteren Staatschef Wladimir Putin massiv ausgebaut und verfügt über weitreichende Kompetenzen in der Spionageabwehr und der Kriminalitätsbekämpfung.

Erst am Vortag hatte ein Zwischenfall in der rund 600 Kilometer nordwestlich gelegenen Marinebasis von Murmansk international für Aufsehen gesorgt: Dort war ein Schwimmdock, in dem sich Russlands einziger Flugzeugträger befand, unter bislang ungeklärten Umständen gesunken. Das Kriegsschiff konnte ohne größere Schäden gerettet werden. Die Behörden gehen hier bislang von einem Unfall aus.

Quelle: n-tv.de