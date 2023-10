Nach dem Massaker der Hamas an Hunderten Zivilisten will die israelische Regierung die Terrorgruppe vollständig vernichten. Dazu gehört vor allem die Eliminierung der Führung der Terroristen. Nun soll es bei einem der vielen Luftangriffe auf den Gazastreifen einen Erfolg gegeben haben.

Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen auf Einsatzzentralen der islamistischen Hamas im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen der mutmaßlich Verantwortlichen des Massakers an israelischen Zivilisten getötet. Merad Abu Merad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers verantwortlich gewesen, teilte das israelische Militär mit. Israelische Kampfflugzeuge hätten in der Nacht Dutzende Hamas-Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen und dabei "Nukhba"-Terroristen getroffen, die sich in einem Aufmarschgebiet der Küstenenklave aufhielten, hieß es.

Bei Merad Abu Merad handelt es sich nicht um den mutmaßlich hauptverantwortlichen Drahtzieher des jüngsten Großangriffs auf Israel. Dieser ist der militante Palästinenser Mohammed Deif. Seit zwei Jahren habe der kaum in der Öffentlichkeit auftretende Hamas-Kommandeur den Großangriff geplant, als Vergeltungsaktion für die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg in Jerusalem im Mai 2021, sagte eine der Hamas nahestehende Person.

Neben Deif als Befehlshaber der Al-Kassa-Brigaden soll auch Jahja Al-Sinwar, Führer der Hamas im Gazastreifen, die Entscheidung zur Vorbereitung des Angriffs getroffen haben.

Dutzende Ziele angegriffen

Hamas-Terroristen hatten vor genau einer Woche ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet - das schlimmste seit Israels Staatsgründung. Mehr als 1300 Menschen kamen dabei ums Leben.

Die "Nukhba"-Terroristen gehörten zu den Kräften, die das Eindringen nach Israel anführten. Israel antwortet seitdem mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen. Als nächster Schritt könnte eine Bodenoffensive folgen. Eine Entscheidung darüber ist allerdings noch nicht gefallen.