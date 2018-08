Politik

Nach Brücken-Katastrophe: Italien verhängt in Genua Ausnahmezustand

Die italienische Regierung ruft nach der Brücken-Katastrophe einen einjährigen Ausnahmezustand für Genua aus. Das erklärt Ministerpräsident Conte nach einer Krisensitzung. Außerdem werden fünf Millionen Euro als Soforthilfe freigegeben.

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua hat die italienische Regierung einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand für die Hafenstadt verhängt. Bei einer Krisensitzung des Ministerrates in Genua sei außerdem eine Soforthilfe von fünf Millionen Euro freigegeben worden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Bei dem Einsturz der viel befahrenen Morandi-Brücke am Dienstag waren nach neuen Angaben mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.

"Wir wollten diesem Treffen einen symbolischen Wert geben", sagte er weiter. Er folge damit einer Bitte der örtlichen Behörden, sagte Conte. Zugleich machte er den Autobahn-Betreiber erneut für das Unglück verantwortlich. Die Regierung werde nicht das Ergebnis der Untersuchungen abwarten, bevor sie tätig werde. Das Verkehrsministerium hat schon damit gedroht, dem Autobahn-Betreiber Autostrade die Lizenz zu entziehen.

Dutzende Fahrzeuge waren am Dienstag aus einer Höhe von etwa 50 Metern in ein Flussbett, auf Bahngleise und mehrere Gebäude gestürzt, als die Brücke zusammenbrach. Die Morandi-Brücke gehört zur Mautautobahn A10, einer Hauptverkehrsader, die Genua mit Südfrankreich verbindet.

