Der britische Premier bittet um Entschuldigung: Vor den Abgeordneten im Parlament gibt Boris Johnson zu, während des Lockdowns an einer Gartenparty in seinem Amtssitz teilgenommen zu haben. Für die Opposition ist das nicht genug - sie fordert seinen Rücktritt.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach einer Gartenparty in seinem Amtssitz während des ersten Corona-Lockdowns "von Herzen" entschuldigt. Er verstehe die Wut in der Bevölkerung über die Feier, sagte Johnson im Parlament. Der Premier räumte vor den Abgeordneten ein, dass er an der Zusammenkunft am 20. Mai 2020 teilgenommen hat.

Er sei in den Garten seines Amtssitzes in der Downing Street gekommen, um sich bei Mitarbeitern zu bedanken und habe geglaubt, es habe sich um ein Arbeitstreffen gemäß der geltenden Pandemie-Regeln gehandelt. Nach etwa 25 Minuten sei er zurück in sein Büro gegangen. Im Rückblick hätte er anders handeln müssen, räumte Johnson ein.

Labour-Chef Keir Starmer warf Johnson vor, mit dieser Erklärung die Bevölkerung zu beleidigen. Er forderte den Premier zum Rücktritt auf. Bereits im Vorfeld der Befragung im Parlament war der Druck auf Johnson immer größer geworden. Er stand im Kreuzfeuer mehrerer Medien. So hatte etwa selbst der konservative, üblicherweise der Regierung nahe stehende "Telegraph" getitelt: "Johnson verliert Unterstützung der Tories".

Zuletzt waren neue Details über eine Party in der Downing Street bekannt geworden. Der Regierungschef und seine Frau Carrie Johnson hätten im Mai 2020 mit 30 bis 40 Mitarbeitern an einer Zusammenkunft im Garten seines Amtssitzes teilgenommen, berichteten die Sender ITV und Sky News. Damals durften sich laut Corona-Regeln in England nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten im Freien treffen.