Ungewöhnlicher Vorfall auf den Fluren des Brandenburger Parlaments: Als Ex-AfD-Mann Kalbitz den kommissarischen Fraktionschef Hohloch trifft, will er ihn mit einem freundschaftlichen Knuffen begrüßen. Nun liegt Hohloch in der Klinik.

Ex-AfD-Politiker Andreas Kalbitz hat dem Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion Brandenburgs, Dennis Hohloch, unbeabsichtigt eine Verletzung zugefügt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, trafen sich die beiden Männer in der vergangenen Woche vor den Fraktionsräumen im Potsdamer Landesparlament. Zur Begrüßung versetzte Kalbitz dem 31-Jährigen einen offenbar spaßig gemeinten Boxschlag in die Seite. Dieser fiel demnach stärker aus als beabsichtigt.

Laut RND liegt Hohloch nun zur Behandlung einer inneren Verletzung in einem Berliner Krankenhaus. Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich um einen Milzriss. Das RND berichtet, in der AfD habe der Vorfall wilde Gerüchte ausgelöst. So sei von Streit und einer "Prügelei" die Rede, bei der Kalbitz Hohloch krankenhausreif geschlagen habe.

Das RND beruft sich bei seiner harmloseren Version der Geschichte auf parteiinterne Chats "und weitere Dokumente, die den Hergang eindeutig schildern". Aus Kalbitz' Umfeld heiße es, Hohlochs Verletzung gehe auf eine "Verkettung unglücklicher Umstände" zurück. Eine Auseinandersetzung oder gar einen handfesten Streit habe es nicht gegeben.

Das RND berichtet zudem über schockierte Reaktionen mehrerer Brandenburger AfD-Mitglieder auf die Episode. Über Kalbitz heiße es im Vertrauen, dieser habe sich nicht im Griff. Es sei wiederholt zu unvermittelten körperlichen Übergriffen vor Zeugen auf Abgeordnete oder Mitarbeiter gekommen.

Hohloch übt kommissarisch die Funktion des AfD-Fraktionschefs im Brandenburger Landtag aus. Diese hatte zuvor Kalbitz inne, doch der 47-Jährige lässt das Amt ruhen. Grund: das laufende juristische Verfahren um seine Parteimitgliedschaft. Das AfD-Bundesschiedsgericht hatte diese für ungültig erklärt, da Kalbitz seine frühere Mitgliedschaft in der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" verschwiegen hatte. Kalbitz geht gegen diese Entscheidung vor.