Hamid Karsai war der erste Präsident Afghanistans nach dem Fall der Taliban 2001. Er sollte als Verbündeter des Westens das Land vor den Taliban schützen, galt aber auch als Schmieder verschiedenster Allianzen. In einem Interview bezeichnet er die Taliban nun als "Brüder" - wohl nicht das erste Mal.

Der frühere afghanische Präsident Hamid Karsai hat sich versöhnlich gegenüber den Taliban gezeigt. Der Austausch mit den militanten Islamisten sei in vielen Bereichen gut, sagte der 63-Jährige der BBC gut drei Monate nach dem Abzug westlicher Truppen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul. "Ich betrachte die Taliban sehr als Brüder und ich betrachte alle anderen Afghanen als Brüder", fuhr er fort. Das Land müsse nun zusammenfinden. "Wir haben auf allen Seiten gelitten", so Karsai in dem Interview weiter.

Karsai zeigte sich optimistisch, dass Mädchen und Frauen bald wieder in Schulen, Universitäten und zur Arbeit gehen können. Über Gespräche mit den Taliban hierzu sagte er: "Sie stimmen uns zu, verstehen es und sagen, dass es geschehen wird". Einen Zeitpunkt nannte er nicht.

Ins Ausland geflohene Afghanen rief er dazu auf, zurückzukommen und das Land wieder aufzubauen. An die Adresse von US-Präsident Joe Biden sagte Karsai: "Sie sollten besser kommen und dem afghanischen Volk helfen. Sie und ihre Verbündeten und die internationale Gemeinschaft müssen Afghanistan helfen, sich wieder aufzubauen, müssen die Wunden heilen, die auf allen Seiten aufgerissen wurden."

Karsai war von 2001 bis 2014 Präsident Afghanistans und hatte dabei mit den USA im Krieg gegen die Taliban kooperiert, diese aber Medienberichten zufolge auch während seiner Amtszeit schon als Brüder bezeichnet. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban im August 2021 und der Flucht von Karsais Nachfolger Aschraf Ghani aus dem Land nahm Karsai bereits an vermittelnden Gesprächen mit den Taliban teil. Die Taliban trafen sich mit ihm und auch mit dem Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung Abdullah Abdullah.