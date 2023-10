Israel beginnt mit der Belagerung des Gazastreifens: Die Versorgung mit Energie und Nahrungsmitteln wird blockiert. Der Verteidigungsminister ordnet die vollständige Abriegelung an.

Israel hat nach dem verheerenden Großangriff der islamistischen Hamas eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Joav Galant sagte: "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben." Alles werde geschlossen.

Israel hatte bereits am Samstag die Stromversorgung des Gazastreifens durch seinen staatlichen Energieversorger gestoppt. Energieminister Israel Katz hatte erklärte, er habe eine Anordnung unterzeichnet, die die Israel Electric Company anweist, "die Stromlieferung in den Gazastreifen einzustellen".

Nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 hatte Israel eine Blockade gegen den schmalen Küstenstreifen verhängt. Unter normalen Umständen haben die dortigen Bewohner nach Angaben des Nahost-Quartetts ohnehin nur 5 bis 15 Stunden am Tag Strom. Das Palästinensergebiet importierte bislang bis zu 120 Megawatt Strom vom staatlichen israelischen Energieversorger. Ein Heizkraftwerk in Gaza kann laut Nahost-Quartett zwar theoretisch 140 Megawatt Strom erzeugen, liefert in der Regel aber nur 60 bis 80 Megawatt.

Der Gazastreifen hat eine Fläche von rund 365 Quadratkilometer. In der Region wohnen knapp zwei Millionen Menschen. Im Zuge des Überfalls aus dem Gazastreifen auf Israel hat die Terrororganisation Hamas Dutzende Israelis aber offenbar auch Staatsangehörige anderer Länder dorthin verschleppt. Israel fliegt seit Samstag massive Vergeltungsschläge gegen den Gazastreifen. Erwartet wird zudem eine Bodenoffensive.