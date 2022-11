Da hat sich die Verlängerung doch gelohnt: Nach zähem Ringen und einer zusätzlichen Dauer von 36 Stunden einigen sich die Vertreter von 200 Staaten auf einen Fonds zur Bewältigung von Klimaschäden. Profitieren sollen Entwicklungsländer. Wer zahlt, und wie viel, ist dagegen unklar.

Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. Die notwendige Billigung der Abschlusserklärung stand allerdings noch aus.

Abgefedert werden sollen unabwendbare Folgen der Erderhitzung wie immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch der steigende Meeresspiegel und Wüstenbildung.

Vertagung auf nächste Klimakonferenz

Vorgesehen ist zunächst die Einsetzung einer Übergangs-Kommission, die Empfehlungen dazu erarbeiten soll. Darüber soll dann auf der nächsten UN-Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai beraten werden. Der Kommission sollen 10 Vertreter der Industriestaaten und 13 der Entwicklungsländer angehören.

Vertagt wurde auch der Konflikt, ob Schwellenländer mit hohen Emissionen und starker Wirtschaftskraft wie China ebenfalls zu den Einzahlern gehören sollen. Der chinesische Vertreter hatte zuletzt darauf gepocht, dass sein Land den Status eines Entwicklungslandes besitze und nicht einzahlen würde.

Die Frage hatte sich als größter Streitpunkt durch die zweiwöchige Konferenz in Scharm el Scheich gezogen, die um rund 36 Stunden verlängert wurde. In dem Beschluss werden keine Summen für den neuen Entschädigungsfonds genannt und auch nicht, wer genau einzahlen soll. Begünstigt werden sollen Entwicklungsländer, die besonders gefährdet sind. Auf diese Eingrenzung hatte besonders die EU gepocht.