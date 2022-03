Laut ukrainischem Militär bereitet sich Russland auf den Sturm der Hauptstadt vor. In einer neuen Videobotschaft stimmt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Bevölkerung darauf ein, Ruhe zu bewahren. "Kiew hält stand! Wird sich verteidigen!", sagte er.

Angesichts der heranrückenden russischen Truppen hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt erneut mit Nachdruck zum Durchhalten aufgerufen. "Die Hauptstadt bereitet sich auf die Verteidigung vor", sagte Klitschko in einer heute verbreiteten neuen Videobotschaft. Er bitte alle Kiewer darum, die Ruhe zu bewahren, zu Hause zu bleiben oder bei Alarmsignalen in die Schutzräume zu laufen. "Kiew hält stand! Wird sich verteidigen!", sagte Klitschko. "Gemeinsam halten wir durch! Ruhm der Ukraine!"

Das russische Militär würde mit "besonderer Wut" die Orte Butscha, Hostomel, Worsel und Irpin zerstören. Dabei würden zielgerichtet Zivillisten getötet, führt Klitschko weiter aus. Die Hauptstadt versuche daher, humanitäre Hilfe in die umkämpften Städte im Nordwesten sowie in andere Orte zu schicken, sagte Klitschko.

Außerdem berichtet der 50-Jährige in dem Video vom Tod des Bürgermeisters von Hostomel, Juri Prilipko. Er sei gerade dabei gewesen, Brot und Medikamente zu verteilen, als er getötet wurde. Auch der oppositionelle Telegram-Kanal Nexta berichtet, dass Prilipko getötet worden ist.

Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov gehören der Territorialverteidigung an und bekamen zu ihrer Hochzeit einen Strauß vom Bürgermeister Vitali Klitschko. (Foto: REUTERS)

Am Wochenende war ein Video in sozialen Medien aufgetaucht, das zeigt, wie Klitschko eine Feldhochzeit an einem Checkpoint an einer Zufahrt Kiews besucht. Der frühere Box-Weltmeister in Schutzweste überreichte dem ebenfalls in Kampfmontur gekleideten Brautpaar bei der Zeremonie einen Blumenstrauß. Laut Klitschko hat er mehrere Kontrollpunkte an der Stadtgrenze besucht, die Sicherheitskräfte seien entschlossen, jeden Angriff abzuwehren.

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.