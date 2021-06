Der damalige CDU-Landtagsfraktionschef Armin Laschet gibt am 2. Juni 2015 in Düsseldorf ein Statement zur "Klausuren-Affäre" ab.

Die "Klausuren-Affäre" aus dem Jahr 2015 ist seit langem bekannt. Eine Nachrichtenseite weist nun darauf hin, dass Armin Laschet Hinweise darauf nicht in seinen Lebenslauf aufgenommen hat.

Schon die Überschrift zeigt, dass die Nachricht nicht ganz eindeutig ist. "Schönte Armin Laschet seinen Lebenslauf?", titelt die Nachrichtenseite t-online heute, mit Fragezeichen. Sollte es so sein, dann wäre im Bundestagswahlkampf Waffengleichheit hergestellt, denn Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock muss sich derzeit mit derselben Frage auseinandersetzen.

In beiden Fällen handelt es sich um Details, die für sich genommen nicht dramatisch sind - wobei Baerbock ihren Lebenslauf bereits mehrfach korrigieren musste. T-online schreibt nun, Laschets offizieller Lebenslauf weise eine peinliche Lücke auf: Laschet hatte von 1999 bis 2015 einen ehrenamtlichen Lehrauftrag an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Der fehlt sowohl in seinem Lebenslauf auf den Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen als auch bei der NRW-CDU und der Bundes-CDU.

Mit der RWTH Aachen ist eine Episode verbunden, an die Laschet möglicherweise nicht erinnern wollte. Die Journalisten Tobias Blasius und Moritz Küpper haben die Geschichte in ihrer Laschet-Biografie in einem Kapitel erzählt, das sie "Der Chaotische" genannt haben: Im Frühjahr 2015 teilte Laschet den Teilnehmern seines Blockseminars "Europa in der Berliner Republik" mit, dass ihre Klausuren "auf dem Postweg abhandengekommen" seien.

Um den Studierenden eine erneute Prüfung zu ersparen, habe er "eine Rekonstruktion" der Noten versucht, so Laschet. Peinlich daran ist, dass er 35 Noten für nur 28 Klausurteilnehmer vergeben hat, wie Blasius und Küpper schreiben. Die übrigen sieben hätten sich beim Prüfungsausschuss der RWTH gemeldet. Sie hatten sich gewundert, eine Note für eine Klausur zu bekommen, die sie nicht geschrieben hatten. Über diese "Klausuren-Affäre" verliert Laschet seinen Lehrauftrag.

T-online macht auf eine weitere Ungenauigkeit aufmerksam. Anders als auf der Seite des Landes Nordrhein-Westfalen sowie in seinem Lebenslauf zur Bewerbung um den CDU-Vorsitz (pdf) vermerkt, sei Laschet seit dem 31. Oktober 2020 nicht mehr Direktoriumsmitglied der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen.

Als 2015 die "Klausuren-Affäre" Schlagzeilen machte, war Laschet übrigens bereits potenzieller CDU-Herausforderer der damaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Entsprechend scharf geriet die Kritik der SPD am Oppositionsführer. Blasius und Küpper bilanzieren, dass gerade das Laschets Rettung war. Seine Version der Noten-Rekonstruktion habe "auf solch tönernen Füßen" gestanden, dass sie früher oder später in sich zusammengefallen wäre, so die Journalisten. Die Attacken der SPD jedoch hätten dafür gesorgt, dass die CDU die Reihen um Laschet schloss.

Die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen äußerte sich laut t-online zunächst nicht zu den Unstimmigkeiten. Sie kündigte demnach aber eine Stellungnahme an.