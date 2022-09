Liz Truss will die britische Finanzwelt "wirklich entfesseln".

Sie galt als Favoritin, nun hat sie es tatsächlich geschafft: Liz Truss wird künftig Großbritannien regieren. Die bisherige Außenministerin beerbt den scheidenden Premier Boris Johnson, der über etliche Skandale gestolpert ist. Die Konservativen hoffen nun, dass es Truss besser machen wird.

Das ist keine Überraschung: Die bisherige Außenministerin Liz Truss tritt wie erwartet die Nachfolge von Großbritanniens scheidendem Premierminister Boris Johnson an. Das gab die Konservative Partei in London bekannt. Truss setzte sich damit bei der Wahl unter den 200.000 Parteimitgliedern gegen ihren Rivalen, den Ex-Finanzminister Rishi Sunak, durch.

Sie erhielt demnach 57 Prozent der Stimmen, Sunak kam auf 43 Prozent. Bei Umfragen hatte die 47-Jährige deutlich vor Sunak gelegen. Sunak und Truss hatten sich zuvor in mehreren Abstimmungsrunden der konservativen Abgeordneten durchgesetzt - unter diesen war allerdings Sunak noch der klare Favorit.

Kurz vor Verkündung hatte es einen kurzen Schockmoment gegeben: Ein Mann war vor dem Queen-Elizabeth-II-Centre in London festgenommen worden, in dem das Ergebnis der parteiinternen Wahl verkündet wurde. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, wurde er in Handschellen abgeführt, der demnach für Tierrechte demonstriert haben soll. Der konkrete Anlass für die Festnahme wurde nicht bekannt.

Die designierte britische Regierungschefin hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Finanzindustrie des Landes zu stärken. Im Rennen um die Nachfolge von Johnson hatte sie versprochen, die Londoner City - das Zentrum der britischen Finanzwelt - "wirklich zu entfesseln". Der umgerechnet rund 192 Milliarden Euro schwere Wirtschaftszweig zählt zu den wichtigsten Branchen des Landes, das der EU mit dem Brexit den Rücken gekehrt hat.