Männer verbrennen Koran in Schweden vor Parlament

Sie tun es wieder Männer verbrennen Koran in Schweden vor Parlament

Die Proteste in Stockholm sorgen in der muslimischen Welt für Ärger.

Die Männer sind bereits häufiger mit islamfeindlichen Aktionen aufgefallen: Nun treten sie vor dem schwedischen Parlament den Koran mit Füßen und zünden ihn dann an. Die Regierung des Landes sorgt sich indes um die öffentliche Sicherheit.

Vor dem schwedischen Parlament ist erneut eine Ausgabe des Korans verbrannt worden. Zwei Männer hätten die Heilige Schrift der Muslime zunächst mit Füßen getreten und dann angezündet, meldete die schwedische Nachrichtenagentur TT. Dabei hätten sie auch Bilder muslimischer Führer getreten.

Die Männer waren bereits häufiger mit islamfeindlichen Aktionen aufgefallen. Vor gut zehn Tagen hatten sie vor der irakischen Botschaft in Stockholm eine Koranausgabe in Brand gesetzt, woraufhin es in mehreren muslimischen Ländern zu heftigen Protesten kam. Im Irak stürmte ein Mob die schwedische Botschaft. Die Regierung verwies die schwedische Botschafterin des Landes.

Bei der Aktion am Montag hätten die Männer keine sichtbaren Unterstützer gehabt, meldete TT. Etwa 15 Gegendemonstranten hätten gegen die Handlungen protestiert.

Zuvor hatte Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson mitgeteilt, er stehe wegen der Koranverbrennungen in engem Kontakt mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. Deren Regierung hatte angekündigt, sie suche nach Wegen, solche islamfeindlichen Handlungen aus Sorge um die öffentliche Sicherheit juristisch zu verhindern.