"Sea Watch 3" festgesetzt: Malta lässt Flüchtlingsschiff nicht auslaufen

Für Flüchtlingsretter im Mittelmeer wird es immer schwerer. Erst nach einer tagelangen Odyssee darf das Rettungsschiff "Lifeline" vergangene Woche einen Hafen in Malta anlaufen. Jetzt setzt der Inselstaat die "Sea Watch 3" fest .

Malta hat erneut ein Schiff einer Hilfsorganisation festgesetzt, das vor der Küste Libyens Migranten aus der Seenot retten will. Die von einer deutschen Nicht-Regierungsorganisation betriebene "Sea Watch 3" habe nach einer Überholung seinen Hafen auf Malta verlassen wollen, teilte eine Sprecherin der Hilfsorganisation "Sea Watch" mit. Die Behörden hätten das Auslaufen aber untersagt. Die Hafenverwaltung erklärte lediglich, dass der Status der "Sea Watch 3" überprüft werde.

Vergangene Woche wurde bereits die "Lifeline", ebenfalls ein Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation, festgesetzt. Kapitän Claus-Peter Reisch wurde zu einer Anhörung vor Gericht auf Malta bestellt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist die "Lifeline" nicht korrekt registriert. Reisch wurde gegen eine Kaution von 10.000 Euro freigelassen, darf das Schiff und Malta aber nicht verlassen und muss am Donnerstag erneut zur Anhörung erscheinen.

"Sie schaffen Bedingungen, unter denen ein Einsatz auf See für Nicht-Regierungsorganisationen unmöglich wird", sagte eine "Sea Watch"-Sprecherin. "Vor diesem Hintergrund sterben Menschen, und niemanden scheint das zu interessieren."

Malta hatte kürzlich das erste Mal seit Jahren seinen Hafen für die "Lifeline" geöffnet, nachdem das Schiff mehrere Tage lang auf See blockiert war. Italien hatte den rund 230 Menschen eine Aufnahme verwehrt, die Überfahrt nach Spanien, das zur Aufnahme bereit war, scheiterte am schlechten Wetter. Die neue Regierung in Rom, der die rechte ausländerfeindliche Lega angehört, hat die Häfen für Schiffe von Nicht-Regierungsorganisationen geschlossen.

