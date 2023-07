Im März 2016 erschütterten die Terroranschläge von Brüssel Europa: 32 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Jetzt spricht ein Schwurgericht den 38-jährigen Mohamed Abrini und den 33-jährigen Franzosen Salah Abdeslam wegen "terroristischen Mords" schuldig.

Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Brüssel haben die Geschworenen mehrere der zehn Angeklagten des terroristischen Mordes schuldig gesprochen. Das verkündete Gerichtspräsidentin Laurence Massart der belgischen Hauptstadt.

Die Beratung der Geschworenen dauerte mehr als zwei Wochen. Das Strafmaß soll erst ab September festgelegt werden. Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen Zaventem und eine Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt.

Insgesamt waren für die Anschläge in Brüssel zehn Männer angeklagt. Es wird davon ausgegangen, dass einer von ihnen mittlerweile in Syrien gestorben ist. Acht Angeklagten wird 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an 695 Menschen sowie die Beteiligung an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dem neunten legt die Staatsanwaltschaft lediglich den dritten Punkt zur Last.

Bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden von derselben Terrorzelle eingefädelt, daher stehen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht, darunter Salah Abdeslam.