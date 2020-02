Im Süden Londons attackiert ein Mann Passanten mit einem Messer. Sicherheitskräfte erschießen den Angreifer. Die Behörden vermuten einen terroristischen Hintergrund.

In London hat ein Mann nach Angaben der Polizei mehrere Menschen niedergestochen. Er wurde von der Polizei erschossen. Diese geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Terrorhintergrund aus.

Der Angriff ereignete sich laut den Behörden in Streatham im Süden der britischen Hauptstadt. Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Fahrzeuge der Polizei und der Ambulanz. Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. In London gab es in den vergangenen Jahren mehrere Terrorattacken mit Toten und Verletzten.