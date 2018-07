Politik

Trotz Verurteilung: NSU-Helfer Ralf Wohlleben kommt frei

Die NSU-Urteile sind gesprochen, doch die Mühlen der Justiz mahlen weiter. Mit Ralf Wohlleben darf ein weiterer Verurteilter die U-Haft verlassen.

Das Oberlandesgericht München hat den Haftbefehl gegen Ralf Wohlleben aufgehoben. Wohlleben war in der vergangenen Woche im NSU-Prozess zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die Waffe besorgt hatte, mit der die NSU-Morde begangen wurden. Wohlleben wurde deshalb der Beihilfe zum Mord in neun Fällen schuldig gesprochen.

Seine Verteidiger bezeichneten ihn als unschuldig und forderten Freispruch. Sie wollen das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen.

Der frühere NPD-Funktionär hatte bereits sechs Jahre und acht Monate in Untersuchungshaft gesessen. Da das Verfahren nun abgeschlossen ist und Wohlleben höchstens noch drei Jahre und vier Monate inhaftiert werden könnte, sah das Oberlandesgericht keinen Haftgrund wie beispielweise Fluchtgefahr mehr. Wohlleben kam denmach bereits am Dienstag auf frei und bleibt das mindestens bis das Urteil rechtskräftig ist. Wo Wohlleben sich nach seiner Entlassung befindet, sei dem Gericht nicht bekannt, hieß es.

Unmittelbar nach dem Urteilsspruch war bereits der Haftbefehl gegen André E. aufgehoben worden. Die Untersuchungshaft sei nicht mehr verhältnismäßig, begründete der Vorsitzende Richter Manfred Götzl in diesem Fall die Aufhebung des Haftbefehls.

Quelle: n-tv.de